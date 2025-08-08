Cuba rechaza recompensa de EEUU contra Nicolás Maduro

A través de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tachó de “fraudulenta” esa remuneración que Washington duplicó de 25 a 50 millones de dólares, por supuestos vínculos del mandatario bolivariano con el narcotráfico.

Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de #EEUU contra el Presidente legítimo de #Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación. Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida, escribió Rodríguez.

Desde el gobierno venezolano, el canciller , Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa que ofreció la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, lo que a su vez consideró «la cortina de humo más ridícula» que haya visto.

En una publicación en Telegram, el ministro Gil destacó que Bondi solo armó «un circo mediático» para complacer a la oposición venezolana, tras desvelarse el nuevo intento desestabilizador en el país.

«No nos sorprende, viniendo de quién viene», agregó Gil.