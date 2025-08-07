Cuba lamenta muerte de ministros en Ghana por accidente aéreo

A través de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores expresó a nombre de la isla caribeña “nuestras más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Ghana, ante el trágico accidente aéreo en el que fallecieron el Ministro de Defensa y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; junto a otras autoridades oficiales del país”.

Autoridades del país africano calificaron de “tragedia nacional”, el suceso ocurrido la víspera en el que perecieron los titulares de las respectivas carteras, Edward Oman Boama, y Ibrahim Murtala Mohammed.

La comitiva se dirigía a un evento sobre minería ilegal, una de los problemas ambientales en el país de África occidental, cuando las Fuerzas Armadas de Ghana perdieron contacto por radar con la aeronave.