jueves, agosto 7, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Cuba lamenta muerte de ministros en Ghana por accidente aéreo

Prensa Latina 0 comentarios , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 32 segundos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, lamentó hoy el fallecimiento de los ministros de Defensa y de Medio Ambiente de Ghana en un accidente de helicóptero militar en la región sureña de Ashanti.

A través de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores expresó a nombre de la isla caribeña “nuestras más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Ghana, ante el trágico accidente aéreo en el que fallecieron el Ministro de Defensa y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; junto a otras autoridades oficiales del país”.

Autoridades del país africano calificaron de “tragedia nacional”, el suceso ocurrido la víspera en el que perecieron los titulares de las respectivas carteras, Edward Oman Boama, y Ibrahim Murtala Mohammed.

La comitiva se dirigía a un evento sobre minería ilegal, una de los problemas ambientales en el país de África occidental, cuando las Fuerzas Armadas de Ghana perdieron contacto por radar con la aeronave.

Visitas: 14

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *