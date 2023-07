Cuba en Gambia: perseverancia y tesón en propósitos justos

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

El centenar de colaboradores que integra la Brigada Médica Cubana (BMC) en Gambia ha emitido una declaración a propósito del venidero 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, en la que reiteran el apego a los principios de la Revolución, en especial el del internacionalismo que les ha llevado hasta la nación africana.

La declaración, enviada a nuestra redacción por el embajador Rubén G. Abelenda, cita al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cuando afirmó que “el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Trincheras de ideas fueron más poderosas que trincheras de piedras. Nos mostró el valor de una doctrina, la fuerza de las ideas, y nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos”.

Setenta años después de la las heroicas acciones del 26 de julio de 1953, “el pueblo de Cuba vive momentos difíciles instrumentados por el odio y sed de violencia de los que bajo el comando de nuestros eternos y crueles enemigos del norte pretenden ahogar las conquistas revolucionarias y la soberanía en el lodo de calumnias e infames mentiras pretendiendo una falsa libertad”, refiere el texto emitido por la Brigada Médica en Gambia.

A tenor de la fecha, los colaboradores cubanos reiteran que “la dignidad y el decoro del pueblo cubano no tienen precio, no están a la venta” y que no renunciarán “jamás a los valores y principios que crecieron con el sacrificio de varias generaciones de cubanos valientes”.

Tomado de Trabajadores