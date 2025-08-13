miércoles, agosto 13, 2025
Cuba celebra el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
 Cuba evoca y celebra hoy el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana.

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó em la red social X que «#Fidel no es solo presente. Es una constante. Guía y reto. Ejemplo y desvelo. Siento que sigue en la vanguardia, como en la Sierra o en Girón».

Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero, reafirmó que Cuba celebra su cumpleaños con la certeza de saberlo vivo y «presente en cada victoria o desafío de la Revolución, en la unidad y la resistencia, en nuestros sueños de justicia para #Cuba y el mundo y en la convicción más profunda de que si se puede». Asimismo la Cancillería de Cuba acotó que «Fidel tenía el don de tocar vidas, de entrar en ellas e impactar con un gesto, que no moría con las palabras precisas, sino que venía arropado por acciones concretas».

El país honra a Fidel en sus 99 años, al líder inmortal cuya lucha por la justicia, la soberanía y la dignidad de los pueblos sigue inspirando al mundo. Su legado revolucionario, su firmeza ante el imperio y su amor por la patria son brújulas de resistencia y esperanza.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

