Cuba califica de “pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial” cita convocada por Trump en Florida

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó este sábado en sus redes sociales que la cita convocada por Estados Unidos en Florida con gobiernos de derecha de la región, compromete a esos países a aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver asuntos internos.

El mandatario calificó la cita como una “pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial”, y señaló que constituye un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Díaz-Canel agregó que el encuentro representa “un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe”.

La Cumbre “Escudo de las Américas” celebrada este sábado en Miami bajo la convocatoria de Donald Trump reunió a doce mandatarios latinoamericanos de derecha afines a su administración como instrumento de alineamiento hemisférico selectivo.

Por su parte, el mi istro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, también abordó la reunión en sus redes sociales y denunció que la minicumbre buscó imponer “la nueva versión de la dominación mediante la Doctrina Monroe y sus Corolarios”.

El Canciller afirmó que “el único resultado hecho público es la firma por parte de los asistentes de un servil y deshonroso documento que propugna el uso de la fuerza militar, en particular la de Estados Unidos, como arma represiva contra los cárteles criminales en cada país y para sofocar problemas internos y fronterizos”.

Rodríguez Parrilla consideró que “es un claro y peligroso retroceso en el largo y difícil proceso independentista de los pueblos latinoamericanos y caribeños”.

Añadió que la cita “significa una grave amenaza a la paz, la seguridad, la estabilidad y la integridad regional y una grosera violación de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.

