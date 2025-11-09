Consulado itinerante de Cuba en provincia dominicana Hermanas Mirabal (+Foto)

La jornada, que forma parte del programa habitual del Consulado en apoyo a los cubanos residentes en el país, tuvo lugar este fin de semana en el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia, en la región norte del territorio nacional.

En esta ocasión también se celebró un Foro Empresarial sobre las oportunidades de inversión, negocios y comercio de bienes y servicios con la mayor de las Antillas.

El encuentro estuvo encabezado por el embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga, y asistieron, además, la cónsul Damila Hechavarría y otros funcionarios de la misión estatal.

Asimismo, los diplomáticos efectuaron un recorrido encabezado por el embajador para apreciar los preparativos del Festival Cultural Hermanas Mirabal, evento que se ha consolidado como el principal referente artístico de la provincia.

La esperada celebración estará dedicada este año a los pueblos de Cuba y María Trinidad Sánchez, y se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre.