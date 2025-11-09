domingo, noviembre 9, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Consulado itinerante de Cuba en provincia dominicana Hermanas Mirabal (+Foto)

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

La embajada de Cuba en la República Dominicana desarrolló un Consulado Itinerante en el municipio Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, con el propósito de acercar sus servicios a las localidades donde residen sus nacionales, trascendió hoy.

La jornada, que forma parte del programa habitual del Consulado en apoyo a los cubanos residentes en el país, tuvo lugar este fin de semana en el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia, en la región norte del territorio nacional.

En esta ocasión también se celebró un Foro Empresarial sobre las oportunidades de inversión, negocios y comercio de bienes y servicios con la mayor de las Antillas.

El encuentro estuvo encabezado por el embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga, y asistieron, además, la cónsul Damila Hechavarría y otros funcionarios de la misión estatal.

Asimismo, los diplomáticos efectuaron un recorrido encabezado por el embajador para apreciar los preparativos del Festival Cultural Hermanas Mirabal, evento que se ha consolidado como el principal referente artístico de la provincia.

La esperada celebración estará dedicada este año a los pueblos de Cuba y María Trinidad Sánchez, y se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *