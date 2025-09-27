Constata Teresa Amarelle en Cienfuegos aporte de la ciencia al adelanto femenino

Compartir en

Durante su recorrido por Cienfuegos, Teresa Amareiie Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, del Consejo de Estado y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), visitó la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Citma). En esa sede intercambió con integrantes del Comité de Género de dicha institución y conoció sobre las diferentes acciones que desde el ámbito científico se realizan aquí en favor del adelanto femenino.

Amarelle Boué se interesó, además, por conocer sobre la preparación de las cienfuegueras de cara a la rendición de cuentas de ese organismo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Yarina Soto Herrera, delegada provincial del CITMA, disertó sobre la implicación del sistema ciencia en la estrategia de desarrollo territorial.Dijo que Cienfuegos tiene una integración sistemática para acompañar y articular el desarrollo de capacidades.

El actuar de la ciencia en la provincia está acompañando con una expresión completa y resultados concretos la estrategia de desarrollo en los municipios. El resultado de los centros de ciencia, resaltó, están en función de ello.

A tenor con la idea, la secretaria general de la FMC insistió en que la estrategia de desarrollo local tenga un enfoque de género, que cada proyecto refleje el beneficio y la protección a las mujeres. De igual forma hizo énfasis en la importancia del papel de las mujeres de ciencias en el Programa de Gobierno, de manera que se emplee la investigación científica y la innovación en todo cuanto se hace.

La también miembro del Consejo de Estado aprovechó la ocasión para exhortar a las mujeres de cienfuegueras a solidarizar con la causa del pueblo venezolano.

