Constata Díaz-Canel daños de Melissa a la economía en Holguín

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

A apenas 24 horas del paso devastador del huracán Melissa, el mandatario visita el territorio oriental para comprobar los daños e impulsar la inmediata recuperación.

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), constató el nivel de afectaciones en sectores socioeconómicos que dejó tras de sí el paso del huracán Melissa en la provincia de Holguín, territorio de salida del fenómeno meteorológico.

Durante la jornada el Primer Secretario de Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República chequeó el estado de la infraestructura de los parques solares fotovoltaicos (PSFV), los centros de evacuación y la atención sanitaria en tiempo de desastre en recorrido por algunos de estos emplazamientos.

En visita al PSFV Providencia, ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional Frank País, en el municipio cabecera, Díaz-Canel reconoció los esfuerzos de los trabajadores de la esfera en el resguardo de la Central Termoeléctrica Felton y de las obras solares, que no presentan daños apreciables, de vital importancia para reforzar el Sistema Eléctrico Nacional.

Acompañan al Presidente del CDN, Roberto Morales Ojeda, integrante del CDN; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; Joel Queipo Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), y Manuel Francisco Hernández Aguilera, su vicepresidente.

Visitas: 0