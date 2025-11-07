Concluye en Cuba I Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural

En la mañana, el Aula Magna de la institución académica acogerá la conferencia magistral “Innovación y desarrollo: ¿el sector de la cultura?”, a cargo del doctor en Ciencias Jorge Núñez, presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana.

Además, está prevista la realización de los paneles Innovar con Propósito, Tecnologías Emergentes y Cultura, Transformación Social desde la Gestión Cultural, y Creatividad Sostenible: Retos y Soluciones Emergentes.

En declaraciones a Prensa Latina, la doctora en Ciencias Alegna Jacomino, directora de Ciencia, Innovación y Medio

Ambiente del Ministerio de Cultura, resaltó la importancia del evento y la intención de realizar una segunda edición el próximo año.

Tenemos muchos proyectos comunitarios e innovadores que formarán parte de un repositorio institucional y los mejores trabajos se van a publicar en revistas como La Jiribilla, Perfiles y otras que visibilicen estos resultados, apuntó.

Resaltó además que han sido jornadas provechosas e intensas, de mucho diálogo en cada uno de los paneles, así como la calidad e importancia de los trabajos presentados.

Con el lema “Ciencia, conciencia e innovación para el desarrollo sostenible de la Cultura”, la cita constituye una plataforma de intercambio teórico-práctico que busca fomentar la cultura de la innovación.