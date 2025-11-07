viernes, noviembre 7, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Concluye en Cuba I Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

La I Feria de Innovación para el Desarrollo Cultural concluirá hoy en la Universidad de las Artes (Isa), con la entrega de los Premios Nacionales de Investigación Cultural 2025 y un reconocimiento al mejor stand.

En la mañana, el Aula Magna de la institución académica acogerá la conferencia magistral “Innovación y desarrollo: ¿el sector de la cultura?”, a cargo del doctor en Ciencias Jorge Núñez, presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana.

Además, está prevista la realización de los paneles Innovar con Propósito, Tecnologías Emergentes y Cultura, Transformación Social desde la Gestión Cultural, y Creatividad Sostenible: Retos y Soluciones Emergentes.

En declaraciones a Prensa Latina, la doctora en Ciencias Alegna Jacomino, directora de Ciencia, Innovación y Medio

Ambiente del Ministerio de Cultura, resaltó la importancia del evento y la intención de realizar una segunda edición el próximo año.

Tenemos muchos proyectos comunitarios e innovadores que formarán parte de un repositorio institucional y los mejores trabajos se van a publicar en revistas como La Jiribilla, Perfiles y otras que visibilicen estos resultados, apuntó.

Resaltó además que han sido jornadas provechosas e intensas, de mucho diálogo en cada uno de los paneles, así como la calidad e importancia de los trabajos presentados.

Con el lema “Ciencia, conciencia e innovación para el desarrollo sostenible de la Cultura”, la cita constituye una plataforma de intercambio teórico-práctico que busca fomentar la cultura de la innovación.

Visitas: 4

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *