Comunidad de Cienfuegos rubrica documento de solidaridad con Venezuela

Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Cienfuegos se reunieron en la comunidad de Petrocasas para estampar su apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela. En un acto cargado de simbolismo (casi 18 años después de la visita del comandante Hugo Chávez a esa localidad), rubricaron la Declaración de solidaridad con la nación suramericana.

Reunidas en la calle Simón Bolívar y acompañadas de Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC; Llamira Cruz García, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en este territorio; Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la organización femenina en la provincia; y dirigentes locales, las allí presentes dejaron constancia de su posición de respaldo al pueblo venezolano y en contra de una agresión militar de los Estados Unidos a la hermana nación, la cual comprometería la seguridad regional y la proclama de América Latina como Zona de Paz.

“Apoyar a la Revolución Bolivariana es también apoyar al nuestra Patria y defender la paz en la región. Venezuela es un país hermano, con el que siempre hemos podido contar y donde nuestros hombres y mujeres de diferentes sectores han compartido historias y contribuido a salvar y aumentar la calidad de vida de las personas”, dijo Teresa Amarelle Boué.

“Esta firma es también una manera de ratificar, en el año de su centenario, nuestro compromiso con Fidel, para quien Chávez era el mejor amigo de Cuba”, añadió.

Noelvis Batista Sánchez, residente en la comunidad, subrayó la importancia del gesto: “Repudiamos las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, pues ese pueblo tiene su libertad, su independencia y eso hay que respetarlo”, expresó.

“Hoy hemos hecho aquí un mitin de reafirmación en el que han participado las federadas y el pueblo en general. Colocar nuestra firma es la manera que tenemos de patentizar nuestro apoyo al pueblo de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, afirmó Odalys Rubio Rodríguez, secretaria del Bloque de la FMC en Petrocasas.

En la opinión de Odalys Quero Rodríguez, la rúbrica de la Declaración entraña un valor emocional que trasciende el papel. “Para esta comunidad Venezuela representa mucho. Aquí tuvimos la oportunidad de recibir al comandante Hugo Chávez. Y en la escuela Simón Bolívar hemos dado la bienvenida a muchas autoridades de esa hermana nación. Es impresionante ver cómo nuestros niños conocen la historia de Venezuela, nación amenazada hoy. Defender a Venezuela es defender nuestra paz, nuestra soberanía”, afirmó.

La jornada en Petrocasas forma parte de un proceso masivo de firmas que, hasta el día 30, se realizará en todo el país, con el objetivo de respaldar la Declaración del Gobierno revolucionario cubano titulada: “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

