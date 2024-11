Clausuran en Cuba 28 Festival Internacional de Ballet Alicia Alonso

La función abrirá con la puesta de Carmen, de Alberto Alonso, que ha devenido todo un clásico de la coreografía cubana.

Los papeles principales de Carmen y Don José serán asumidos por la actual presidenta del evento, directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC) y primera bailarina Viengsay Valdés y el brasileño Marcelo Gomes, quien durante dos décadas fue artista principal del American Ballet Theatre, de Estados Unidos.

El programa de este espectáculo en el Teatro Nacional incluye un fragmento de Nuestros valses, del coreógrafo venezolano más universal, Vicente Nebrada, en interpretación de la Compañía Colombiana Incolballet, sobre una partitura de Teresa Carreño, que tocará en vivo el virtuoso pianista Marcos Madrigal.

Los bailarines del Dresden Semperoper Ballet, de Alemania, Ayaha Tsunaki (Primera Solista, nacida en Japón) y Joseph Gray (Corifeo, oriundo de Reino Unido) presentarán Meet you in the navel, coreografía de Brian Scalini, que reflexiona sobre la posibilidad de que cada lugar del cuerpo fuera un punto de encuentro con otras personas.

Con esta obra, el creador italiano se alzó en 2023 con la máxima distinción del 22 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York.

La gran bailarina mexicana Elisa Carrillo compartirá la escena con el ruso Mijaíl Kaniskin en Multiplicidad. Formas de silencio y vacío, concebida por el español Nacho Duato, quien se inspiró en la música y la vida de Johan Sebastian Bach.

Mientras, la bailaora flamenca Patricia Donn propone una coreografía propia: Farruca “Luna Nueva”, a partir de una pieza musical de su coterráneo, el español José Jiménez “El viejín”, reconocido guitarrista gitano.

Los primeros bailarines rusos Maria Iliushkina, de la compañía del Teatro Mariinsky, y Semyon Chudin, del Bolshoi, asumirán el paso a dos conocido como El cisne negro, del tercer acto del clásico El lago de los cisnes.

Mientras los primeros bailarines del BNC Anette Delgado y Dani Hernández deleitarán al público transformados en estatuas de hielo en Invierno, de la coreógrafa Ely Regina Hernández.

Para dejar clausurada la magna cita, se reserva el estreno de Gitanerías, coreografía de Joaquín de Luz, una personalidad del ballet español, que además la danzará junto a la cubana Viengsay Valdés.

Los destacados pianistas Aldo López Gavilán y Marcos Madrigal, de este país caribeño, acompañarán a los danzantes con la interpretación en vivo de la pieza homónima de Ernesto Lecuona.

Del 28 de octubre al 10 de noviembre, artistas de más de 15 países han compartido escenario en esta capital, devenida gran centro de la danza mundial, gracias a la magia del 28 Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que incluso supo reponerse de los efectos de un huracán.