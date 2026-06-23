Cienfuegos rinde tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (+Fotos)

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La provincia de Cienfuegos rinde tributo desde esta mañana al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el pasado domingo, en una jornada de duelo oficial que se extiende hasta la medianoche.

La sede del Gobierno Provincial del Poder Popular constituye el epicentro del homenaje que se prolongará hasta las 4:00 p.m., y donde confluyen los cienfuegueros junto a las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en el territorio.

En el marco de la recordación, varios cienfuegueros que compartieron con Valdés Menéndez evocaron su legado.

Rance Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica Provincial, quien tuvo el privilegio de acompañarlo en varias ocasiones, lo describió como “un dirigente de respeto y exigente ante cada tarea”.

“Participé con él en varios consejos energéticos nacionales y siempre nos convocaba a cumplir cada una de las acciones”, rememoró.

Por su parte, Anisley Cordero González, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, recordó su intercambio con el Comandante de la Revolución Cubana años atrás en la Papelera Damují y subrayó que, para los jóvenes, “mantener vivo su legado implica responsabilidad y cumplir cada uno de nuestros deberes”.

José Osvaldo González Rodríguez, director de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, con quien mantuvo un vínculo estrecho, afirmó: “Desde el primer momento que nos visitó se estableció una empatía muy grande. Siempre reconoció el trabajo de la planta, se interesó por las condiciones de los trabajadores y fue una persona muy afable y cortés”.

Añadió que “tener al vice primer ministro cerca era formar parte de la historia” y sentenció: “Ahora nos toca trabajar comprometidos en lograr nuestro objetivo social: generar electricidad para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo trabajador”.

El homenaje se inscribe en el Duelo Oficial decretado por el país, vigente desde las 6:00 a.m. de este martes hasta la medianoche, como muestra del reconocimiento a uno de los hijos más distinguidos de la Revolución Cubana.

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