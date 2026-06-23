Cuba y Vietnam: una sintonía de sentimientos, de principios morales, y de propósitos (+Fotos y Video)

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“Ustedes vencieron con heroísmo, y Cuba también venció con heroísmo y ha vencido todos estos años de bloqueo infame con ese heroísmo”, expresó en la tarde de este lunes, desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al recibir al miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung.

Al dirigente asiático, y a los otros miembros de la delegación que ha llegado a la Mayor de las Antillas en visita oficial, dijo el dignatario: “Es una satisfacción enorme tenerlo a usted y a la delegación oficial que lo acompaña. Esto tiene una enorme significación para nosotros”.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba quiso, primeramente, trasladar a través del amigo “un fraterno saludo al compañero To Lam, Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, que ha tenido una posición de comprensión, de sensibilidad y de apoyo al pueblo cubano y a nuestra Revolución”.

El Jefe de Estado valoró la visita como un gesto -de parte de la dirección del Partido Comunista vietnamita, y en particular de su Secretario General- “que apreciamos enormemente”. Díaz-Canel Bermúdez elogió que, una vez concluido el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, “ustedes pudieran venir a Cuba y explicarnos los principales resultados de ese Congreso”.

Habló de apreciar en alto grado ese gesto, porque el encuentro de este lunes hace posible, dijo, que el proceso de construcción socialista en Vietnam definitivamente se convierta “en referente para todas las transformaciones que venimos realizando en nuestro país como parte de la actualización de nuestro modelo económico social”.

Esta visita, resaltó el dignatario, “ratifica los históricos lazos de amistad entre nuestros Partidos, nuestros Gobiernos, nuestras naciones y nuestros pueblos”. El mandatario hizo énfasis en que tal cercanía “tiene bases fundacionales en la inmensa amistad” y están sostenidas en la coincidencia moral entre Ho Chi Minh —quien así lo describiera— y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“Esta presencia, hoy, que ratifica esa amistad, tiene también una significación incrementada para nosotros, porque se produce precisamente en momentos muy difíciles, cuando la Revolución cubana está viviendo uno de los momentos más desafiantes en su historia”, enunció el mandatario, quien más adelante denunció la “agresión multidimensional” de la cual la Isla es blanco; y aseveró:

“Cuba ha venido viviendo los efectos del bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad, el bloqueo más intenso, un bloqueo sumamente genocida y criminal”, afirmó el Presidente cubano en la reunión durante la cual la delegación oficial vietnamita también fue recibida por el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; por el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz; por el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; por el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; así como por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; todos, miembros del Buró Político.

En una jornada en la que también dieron la bienvenida otros miembros del Buró Político, integrantes del Secretariado, jefes de Departamento del Comité Central y de las principales oficinas de la Estructura Auxiliar del Partido, así como directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente Díaz-Canel recalcó que “el país no está detenido”, y que el encuentro de este lunes era la posibilidad de “ponerles al tanto de todo lo que estamos haciendo”.

El Jefe de Estado explicó a los amigos en qué consisten las prioridades que hoy motivan el trabajo en el país caribeño: habló sobre preparación para la defensa, potenciación de la economía, amplio movimiento político de masas, combate comunicacional; y sobre la quinta prioridad, subrayó:

“Tiene que ver con esa solidaridad que ustedes nos entregan día a día, que es una enorme campaña internacional de denuncia de la política de asfixia que aplican los Estados Unidos contra Cuba”. Díaz-Canel valoró que es una campaña que se da “convocando a la comunidad internacional, convocando a las naciones hermanas, a los gobiernos hermanos como ustedes, a los Partidos comunistas y a los partidos de izquierda”. E hizo explícita esta convicción:

“Hoy la solidaridad con Cuba es un problema de estrategia de la izquierda a nivel global; porque lo que se está haciendo contra Cuba se lo pueden hacer a cualquiera en el mundo”.

El dignatario cubano agradeció la tradicional y consecuente postura de Vietnam contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, y actualizó al visitante sobre la situación del país caribeño. Asimismo, destacó el significativo aporte de los proyectos vietnamitas de inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, los cuales constituyen un ejemplo de la cooperación fructífera entre ambas naciones.

Durante los primeros momentos del encuentro oficial, el compañero Roberto Morales Ojeda llamó “estimado amigo” a Le Hoai Trung, y reparó en que él sea “enviado especial del Partido Comunista de Vietnam, del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam y Presidente de la República, querido compañero To Lam, para informar los principales resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam”.

Sobre To Lam, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó: “Siempre tenemos gratos recuerdos de su visita a nuestro país”.

Por su parte, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, dijo a los presentes: “En el día de hoy tengo el gran honor de ser el enviado especial del compañero Secretario General y Presidente To Lam, para participar en este encuentro”.

El titular de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam significó que la visita se produce en un momento histórico, en el año en que se conmemora el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Igualmente hizo referencia al hermano pueblo de Cuba, que se desempeña “de forma heroica y creativa para superar las dificultades que están enfrentando desde el exterior”, bajo el liderazgo, recalcó, del Partido Comunista de Cuba, encabezado por el compañero y Primer Secretario, Miguel Díaz-Canel, y también con las enseñanzas de compañero Raúl Castro Ruz.

Le Hoai Trung transmitió agradecimientos y “el saludo fraternal de nuestro Secretario General y Presidente To Lam al compañero Miguel Díaz-Canel, y a todos los dirigentes del Partido y del Estado de Cuba”. Y destacó más adelante que los funcionarios y dirigentes del Partido Comunista de su país están siempre pendientes del hermano pueblo de Cuba, y tienen gran interés por la situación de la nación caribeña.

Aunque distantes geográficamente, ambos países comparten sentimientos y valoran altamente los lazos forjados a lo largo de la historia, cuyos fundamentos descansan en la amistad sostenida por Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, dijo el amigo; y añadió:

“Siempre recordamos el apoyo tan valioso del Partido, el Estado y el pueblo de Cuba hacia el pueblo de Vietnam”. Igualmente comentó que “el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre valoran el heroísmo y los resultados del Partido, del Estado y del pueblo de Cuba en la causa por la defensa de la soberanía y la defensa, así como los logros de la Revolución en la edificación del socialismo”.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam afirmó seguidamente: “Nosotros valoramos altamente y apreciamos las nuevas decisiones del Partido y del Estado de Cuba para aprobar las grandes políticas de transformación económica, que se han acordado en el Pleno Extraordinario y en la Asamblea Nacional”.

El dirigente dedicó un momento de su intervención para decir: “Quisiéramos expresar nuestras sinceras condolencias por la partida física del compañero Ramiro Valdés Menéndez”. Y en un pensamiento que no se alejó del valor de la lucha de los revolucionarios, hizo recuento de cómo Vietnam se levantó desde gigantescas dificultades, para convertirse en la sociedad que hoy ostenta indudables logros.

De “aportadora” valoró el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, la información ofrecida en el encuentro por el compañero Le Hoai Trung “para el momento en que nos encontramos”. El miembro del Buró Político hizo referencia a la decisión, “a partir del propio Programa de Gobierno, de impulsar, de acelerar un grupo de transformaciones que se vienen estudiando desde hace mucho tiempo”. Se consideró, dijo “que era el momento oportuno de dar este paso”.

“Estudiamos mucho la propia experiencia de Vietnam”, afirmó Marrero Cruz, quien reflexionó que, aunque ambas naciones están geográficamente distantes, tienen objetivos parecidos. El Primer Ministro de la República de Cuba compartió una explicación sobre las 176 transformaciones económicas y sociales, y los más de 23 ejes que componen los nuevos cambios anunciados.

Nosotros no nos estamos separando del camino socialista, afirmó el dirigente, quien disertó sobre cómo Cuba está “buscando nuevas fórmulas” para lograr sustentar las conquistas de la Revolución y “fortalecer nuestro socialismo”.

(Tomado de Presidencia Cuba)

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