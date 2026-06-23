La confianza global en Trump cae y arrastra la imagen internacional de EEUU, según estudio

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El estudio, realizado entre febrero y mayo de 2026 con más de 42.000 personas encuestadas en 36 países, muestra que solo una mediana del 23 % confía en Trump para “hacer lo correcto” en los asuntos internacionales

El presidente estadounidense, Donald Trump, afronta una amplia desconfianza en gran parte del mundo y arrastra consigo la imagen de Estados Unidos, que es visto cada vez menos como un socio fiable y respetuoso de las libertades, según una encuesta publicada este martes por el Pew Research Center.

El estudio, realizado entre febrero y mayo de 2026 con más de 42.000 personas encuestadas en 36 países, muestra que solo una mediana del 23 % confía en Trump para “hacer lo correcto” en los asuntos internacionales.

En la mayoría de los países medidos, las opiniones sobre Trump son desfavorables, aunque en lugares como Filipinas, Israel, Nigeria, Kenia y Ghana una proporción considerable expresa confianza en él.

Las opiniones sobre el mandatario son especialmente negativas en Europa, donde amplias mayorías en los diez países encuestados dicen no confiar en él, con niveles de desaprobación que rondan o superan el 75 %.

Además, sus niveles de apoyo han caído de forma significativa desde 2025 en ocho países europeos, con descensos de 15 puntos porcentuales en Grecia e Italia.

El republicano obtiene una valoración inferior a la del presidente francés, Emmanuel Macron; el ucraniano, Volodímir Zelenski; el chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin.

Tan solo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibe peores resultados que el mandatario estadounidense.

En cuanto a la imagen del país, solo el 37 % de los ciudadanos tiene una opinión favorable de Estados Unidos, frente al 57 % que mantiene una visión desfavorable.

Israel se sitúa entre los países con una visión más positiva hacia EE.UU., mientras que Turquía y los encuestados palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este están entre los más críticos.

La pérdida de confianza alcanza también al papel internacional de Washington: en numerosos aliados tradicionales ha caído la percepción de EE.UU. como socio fiable, con Canadá pasando del 83 % en 2022 al 35 % en 2026, una tendencia que se repite en buena parte de Europa y en varios socios de Asia.

La política exterior de Trump recibe igualmente un amplio rechazo y la mayoría de los países desaprueban su gestión en cuestiones como los aranceles, la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, Irán o Groenlandia, con niveles de desaprobación que en algunos casos superan los tres cuartos de los encuestados.

Sobre el papel global de EE.UU., solo el 35 % considera que contribuye a la paz y la estabilidad internacionales, y apenas el 32 % cree que tiene en cuenta los intereses de otros países al tomar decisiones de política exterior.

Únicamente el 39 % opina que el Gobierno estadounidense respeta las libertades individuales de sus ciudadanos, frente al 56 % que discrepa.

La encuesta se llevó a cabo en plena escalada de la guerra con Irán, tras el inicio de la ofensiva militar de EE.UU. e Israel el 28 de febrero, un contexto que, según los autores, podría haber contribuido a endurecer la percepción global sobre Washington.

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