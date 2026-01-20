Cienfuegos prepara actividades por aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba

Compartir en

La Central de Trabajadores de Cuba entra en su aniversario 87 con optimismo, responsabilidad y confianza en el futuro de la Patria. La organización ratifica su apoyo a la Revolución Cubana, y se une a la denuncia en contra del bloqueo económico, comercial y financiero que tiene impuesto el gobierno norteamericano.

Durante el período de celebración del aniversario realizarán matutinos en todos los colectivos laborales y engalanarán los centros de trabajo con carteles y banderas cubanas, símbolos de nuestra libertad.

La jornada busca enaltecer el papel del sindicato y la participación decisiva de los trabajadores en la celebración de los sectores de la Ciencia, la Industria Alimentaria, el Eléctrico y el Ferroviario que se extenderá desde el 20 al 28 de enero.

En el acto provincial por el Día del Sector de la Industria Alimentaria los dirigentes sindicales entregarán distinciones a trabajadores con labor destacada e ininterrumpida en el sector y a colectivos laborales que sobresalieron en su trabajo en el año 2025.

El 29 de enero por el Día del trabajador ferroviario realizarán una exposición relacionada con la profesión en el Museo Provincial y una charla con trabajadores veteranos en el sector.

Indira Alonso González, miembro del secretariado de la CTC provincial, explicó que en todos los colectivos laborales la organización está inmersa en el proceso de realizar las Asambleas de plan de la economía y presupuesto y las Asambleas de Representantes. Los dirigentes sindicales de base están recibiendo capacitaciones para lograr que el proceso fluya de la manera adecuada. “Tenemos que lograr que las asambleas se parezcan a nuestros colectivos, no números que al trabajador no le dicen nada”.

