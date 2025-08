Cienfuegos por concluir construcción colectiva de políticas públicas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 36 segundos

No ha sido fácil el camino; la complejidad ha aflorado en cada momento, sobre todo, porque no existe experiencia anterior en la provincia de Cienfuegos en lo que a disponer de una Estrategia de Desarrollo Territorial se refiere, mas ello no ha sido motivo para la inacción, sino todo lo contrario.

Con la participación de representantes del sistema productor de bienes y servicios, la sociedad civil, el sector del conocimiento y de las estructuras del Gobierno y la administración pública territorial, ha tenido lugar un amplio proceso de construcción de las políticas públicas territoriales, las cuales- ahora mismo- se enriquecen con las opiniones de todo aquel que así lo desee.

“En todos esos procesos se han suscitado en comentarios, recomendaciones; ha sido muy rico ese proceso de construcción de las políticas públicas, afirma Jesús Rey Novoa, jefe de departamento de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial.

“Todo ese accionar nos va a permitir presentar, en agosto, al Consejo de Gobierno una propuesta de Políticas públicas mucho más acabada. Por ejemplo, una de las propuestas del Consejo Técnico Asesor y del Consejo de las Ciencias Sociales, es -precisamente- la de integrar más las propuestas de políticas; o sea hay ejes estratégicos donde hay varios problemas; pues nos proponen que los integremos para que queden mucho más claras, más precisas. Ese es uno de los desafíos en los que nos encontramos ahora, de cara a la redacción final”.

Y valga apuntar que una vez presentadas y aprobadas las Políticas Públicas ante el Consejo de Gobierno, la provincia de Cienfuegos estará en condiciones de hacer entrega al Consejo de Ministros para su valoración; de ahí la importancia de la labor emprendida desde hace poco más de dos años.

Puntos vitales del proceso

En opinión de Rolando Rajadel Alzuri, vicegobernador de Cienfuegos, “fue viable llegar a la relación de 47 Políticas Públicas Territoriales solo cuando la relación de Problemas Públicos estuvo validada” Recuerda que “arribar a una validación de 55 problemas públicos fue el resultado de un proceso que se inició con el levantamiento de 576 problemáticas, lo cual significa que la agenda del Gobierno se origina de los problemas públicos y ello produce una visión compartida con los actores y los ciudadanos, rebasando el tradicional esquema de Gobernantes-Gobernados por el gobierno”.

¿Cómo valorar las propuestas de Políticas públicas territoriales formuladas hasta este momento?

“Todas las Políticas Públicas Territoriales tienen igual jerarquía, pero algunas de ellas tienen un vínculo más directo con la visión, con las variables clave y el escenario apuesta y marcan los rasgos del desarrollo que Cienfuegos como provincia se propone alcanzar y, al mismo tiempo, distinguen la fisonomía del nuevo modelo de gestión que la Estrategia de Desarrollo propugna como fin último.

“Por ejemplo, menciono la política número 1, que es la prioridad de prioridades: fortalecer e incentivar las producciones agroindustriales para garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad nutricional, consolidando las producciones propias (granos, cultivos varios, frutales, ganadería) en los municipios y también la número 3, muy interrelacionada con la anterior: fomentar el desarrollo económico local en el sector rural para promover el empleo, la mejora de la calidad de vida, contrarrestar el despoblamiento de las zonas rurales, en particular de la montaña, de la zona norte de la provincia y contribuir a una dinámica demográfica más equilibrada”.

No es ocioso, pues reiterar que todas las Políticas públicas tienen igual jerarquía por cuanto contribuirán al desarrollo integral que Cienfuegos se ha propuesto y que una vez presentadas ante el Consejo de Gobierno y el Consejo de Ministros, “se implementarán mediante el diseño de los Programas de Desarrollo, los cuales, junto a las definiciones del kit de indicadores de impacto, de la identidad provincial y del sistema de innovación territorial; todos en la fase final de su determinación, serán los encargados de producir la transformación en un Modelo de Gobernanza Estratégica Territorial basada en Ciencia e Innovación”, según afirma l vicegobernador de la región centro-sureña.

Aunque todavía queda trabajo por hacer, resulta valedero el reconocimiento que el jefe de departamento de Desarrollo Territorial del Gobierno provincial, Jesús Rey Nova extiende a todos los involucrados: “la respuesta ha sido maravillosa, las personas se han sumado a los talleres de diálogo convocados y que se han distinguido por la seriedad y profundidad de los planteamientos, se han suscitado discusiones extraordinarias, y ello nos dará un buen resultado”.

Visitas: 0