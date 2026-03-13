Cienfuegos destacó en Internacional de bádminton

Compartir en

Con dos medallas de plata y tres de bronce, los representantes de Cienfuegos se hicieron sentir en el Primer Torneo Internacional Juvenil de Bádminton La Habana 2026, que tuvo por sede el coliseo de la Ciudad Deportiva.

El certamen de la categoría Sub 19 contó con la participación de atletas de Paraguay, Honduras, Colombia, Bulgaria y Cuba. En el caso de los locales tomaron parte, además de los integrantes de la selección nacional, invitados de varias provincias, como Cienfuegos, Artemisa, La Habana, Holguín y Granma.

La delegación cienfueguera estuvo conformada por Thalía Roque, miembro del equipo Cuba que se agenció par de medallas de plata en individual y dobles, así como por cinco badmintonistas escolares y uno juvenil.

Y de esa comitiva provincial llegaron las tres preseas bronceadas, por intermedio de María Karla Torres en individuales, y los dobles masculino y femenino.

Este evento fue el preámbulo del circuito de bádminton en la capital cubana, pues desde mañana y hasta el 15 de marzo tendrá lugar la edición 24 del Giraldilla de La Habana, con la presencia de unos 40 jugadores de 12 naciones.

En el prestigioso certamen otra vez la Perla del Sur hará su aporte, con la presencia de tres atletas de la selección nacional, encabezados por Roberto Carlos Herrera, más tres invitados de la provincia.

La justa para menores de 19 años otorgó puntos para el ranking mundial de esta categoría, mientras el “Giraldilla” los dará para el listado universal de mayores, y de paso con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

