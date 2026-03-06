China proyecta para 2026 un crecimiento económico de entre 4,5 % y 5 %

Compartir en

China presentó el informe sobre la labor del Gobierno, con una meta de crecimiento económico de entre 4,5 % y 5 % para 2026 y con los principales objetivos para el XV Plan Quinquenal

China dio inicio este jueves a la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano legislativo del país.

En la apertura, el primer ministro Li Qiang presentó el informe sobre la labor del Gobierno. El documento establece como meta un crecimiento económico de entre 4,5 % y 5 % para 2026.

Entre los principales indicadores previstos figuran la creación de más de 12 millones de nuevos empleos en las ciudades, una tasa de desempleo urbano cercana al 5,5 % y un aumento del índice de precios al consumidor de alrededor del 2 %.

Asimismo, se contempla que los ingresos de la población crezcan en línea con la economía, se mantenga un equilibrio básico de la balanza de pagos y se alcance una producción de cereales próxima a los 700 millones de toneladas.

En materia ambiental, el Gobierno proyecta reducir alrededor de un 3,8 % las emisiones de dióxido de carbono por unidad del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe incluye los objetivos del XV Plan Quinquenal para el periodo 2026-2030, orientados a sostener un crecimiento adecuado del PIB y avanzar hacia metas de desarrollo a largo plazo. La estrategia está en correspondencia con el propósito de duplicar para 2035 el PIB per cápita existente en 2020.

Se destaca la prioridad de aumentar en al menos un 7 % anual el gasto en investigación y desarrollo, así como elevar la participación de las industrias clave de la economía digital hasta el 12,5 % del PIB.

El Plan Quinquenal contempla igualmente elevar la esperanza de vida promedio hasta los 80 años y ejecutar 109 proyectos estratégicos en áreas como el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad y el bienestar social.

La apertura de la Asamblea contó con la presencia del presidente Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China.

La sesión de la APN forma parte de las Dos Sesiones, principal cita política anual del gigante asiático. El evento reúne, además, la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor político del país, cuya apertura tuvo lugar el 4 de marzo.

