“China ha adoptado un enfoque de código abierto” en el campo de la IA
Tiempo de lectura aprox: 27 segundos
El éxito en el sector de la inteligencia artificial depende de la construcción de un ecosistema inclusivo y adaptativo, por lo que no resulta favorable sostener “un enfoque centrado en la contención”, como en el caso de EEUU, señala el diario Global Times.
“El panorama del desarrollo de la IA en China y EEUU refleja sus distintas trayectorias. Mientras que el país norteamericano registra una profunda acumulación de tecnología en el campo de la IA desde hace tiempo, y sus compañías tienden a favorecer un modelo de código cerrado, China ha adoptado un enfoque de código abierto impulsado por amplios escenarios de aplicación y una constante actualización industrial”, apunta la nota.
En este contexto, resume el medio, es imposible que la nación norteamericana logre utilizar el código abierto como herramienta para contener al gigante asiático.
Visitas: 2