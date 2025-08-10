domingo, agosto 10, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

“China ha adoptado un enfoque de código abierto” en el campo de la IA

Sputnik Mundo 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

El éxito en el sector de la inteligencia artificial depende de la construcción de un ecosistema inclusivo y adaptativo, por lo que no resulta favorable sostener “un enfoque centrado en la contención”, como en el caso de EEUU, señala el diario Global Times.

“El panorama del desarrollo de la IA en China y EEUU refleja sus distintas trayectorias. Mientras que el país norteamericano registra una profunda acumulación de tecnología en el campo de la IA desde hace tiempo, y sus compañías tienden a favorecer un modelo de código cerrado, China ha adoptado un enfoque de código abierto impulsado por amplios escenarios de aplicación y una constante actualización industrial”, apunta la nota.

En este contexto, resume el medio, es imposible que la nación norteamericana logre utilizar el código abierto como herramienta para contener al gigante asiático.

Visitas: 2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *