Celebran en Palmira jornada por el Día Internacional de la Mujer

Una representación de cienfuegueras se dieron cita en tierras del municipio de Palmira, convocadas por el Comité Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), para realizar una jornada de labores relacionadas con la producción de alimentos, como parte de las actividades para saludar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Al decir de Yudeimy Rodríguez González, miembro del secretariado de la organización femenina en el territorio: “Las mujeres cubanas tienen que seguir siendo, con su empoderamiento, una Revolución dentro de otra Revolución, tal y como expresó el Comandante en Jefe Fidel Castro”.

“No podemos permitir que exista discriminación, desigualdad o maltrato alguno ante nosotras. Siempre unidas, seguiremos defendiendo nuestros derechos. Aunque los momentos actuales demanden del esfuerzo colectivo, el reto es seguir sobreponiéndonos y vencer los imposibles”, expresó Rodríguez González.

Durante el encuentro, nuevas jóvenes palmireñas recibieron el carnet que las acredita como integrantes de la organización de masas fundada por Vilma Espín en 1960.

La cita contó además con el reconocimiento del Partido, el Gobierno, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Dirección General de Salud, por ser Cienfuegos una provincia destacada a nivel de país.

Acompañaron a las participantes Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora.

Durante la jornada, rindieron tributo a Fidel Castro como parte del año de su centenario, donde recordaron el apoyo incondicional que desde los primeros años de la Revolución tuvo con las mujeres cubanas..

