Candidatos presidenciales de Colombia realizarán cierres de campaña

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Los actos de cierres de campaña de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en un balotaje el 21 de junio en Colombia se realizarán hoy.

El aspirante por el Movimiento Progresista Pacto Histórico, Iván Cepeda, estará en el municipio de Soledad, en el norteño departamento de Atlántico, según anunció previamente el propio candidato.

Durante la víspera, habló a sus simpatizantes en esta capital en una alocución realizada en la Plaza Cultural Santamaría, en el barrio Santa Fe.

Además de solicitar a sus connacionales que acudan a votar masivamente el domingo venidero, refrendó que, de llegar a convertirse en gobernante, defenderá las políticas de protección medioambiental y los derechos de las minorías entre los que se hallan los pueblos étnicos.

“Vamos a negar la posibilidad de que en Colombia se practique el fracking, se los aseguro. A proteger los páramos, a proteger las fuentes de agua, a proteger la selva amazónica, continuaremos el liderazgo del presidente Gustavo Petro como país que defiende la naturaleza. Nuestro segundo gobierno pondrá en primer lugar a las poblaciones que más requieren, la ayuda y el acompañamiento del estado a los territorios”, expresó.

También pidió a la ciudadanía acompañar el sufragio para que este se desarrolle con la mayor transparencia posible.

“Todos a las urnas desde temprano, necesitamos decenas de miles de testigos para vigilar atentamente que no nos quiten un solo voto que hemos obtenido lícitamente y con el esfuerzo en esa jornada electoral”, solicitó.

Su contrincante, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, cerrará este domingo su campaña en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste.

Acudirá a la Basílica menor del Señor de los Milagros del municipio de Buga para asistir, según manifestó, a una misa de sanación.

A continuación pronunciará un discurso a sus adeptos en esa comunidad.

De cara a la segunda vuelta electoral vuelven a estar convocados a las urnas más de un 40 millones de colombianos, de los cuales un millón 414 mil ejercerán su derecho en el extranjero.

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