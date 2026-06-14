Cuba-China hoy en busca de primeros éxitos en Liga de Voleibol (m)

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Los equipos masculinos de Cuba y el anfitrión China buscarán hoy sus primeros éxitos, en el cierre de la primera semana de la pool tres de la Liga de Naciones de Voleibol 2026 (VNL, por sus siglas en inglés), con escenario en la ciudad de Linyi.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los cubanos y locales no han podido vencer en lo que va de esta etapa preliminar, por lo que ambas selecciones lucharán este domingo por despedirse de la urbe asiática con las esperadas victorias.

Los discípulos de Jesús Cruz cayeron en sus tres primeras salidas con pizarras de 0-3 ante Polonia y Ucrania, y 2-3 frente a Eslovenia, mientras que los chinos perdieron 2-3 contra los eslovacos, y 1-3 ante los ucranianos y japoneses, en ese orden.

El equipo Cuba, que viajó a China el 30 de mayo, está formado por los centrales David Fiel y Alexis Wilson (La Habana), Thiago Suárez (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Mayabeque).

Los atacadores auxiliares son Julio César Cárdenas (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Víctor Ramón Andreu (Camagüey) y Bryan Camino (Mayabeque). Alejandro Miguel González y Daniel Martínez (Matanzas) están como opuestos escogidos, Christian Thondike y Julio Alberto Gómez (La Habana) como pasadores, y Yonder García (La Habana) y Lázaro Yudiel Arrechea (Cienfuegos) como líberos.

Cruz está apoyado por los entrenadores auxiliares Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, el fisioterapeuta Eladio Vives, mientras que al frente de la delegación está Yumilka Ruiz.

En Linyi aparecen como debutantes Martínez, Cárdenas, Andreu, Díaz, Wilson, Contreras y Arrechea; el día 13 de julio se integrarán al plantel los centrales habaneros Robertlandy Simón y Javier Concepción, los jugadores de esquina, el villaclareño Marlon Yant y el cienfueguero Miguel Ángel López y el opuesto guantanamero José Massó.

En la segunda semana, en el grupo cuatro, jugarán en la ciudad francesa de Orleans y tendrán de rivales a Estados Unidos, bronce olímpico en París 2024, el día 24, y a continuación a los anfitriones, titulares olímpicos (25), Serbia (26) e Irán (28).

La ciudad japonesa de Kansai será el escenario de la tercera y última fase preliminar para la selección cubana, con los contrincantes de la pool a Bélgica (15 de julio), Argentina (17), Canadá (18) e Italia (19), actual campeón mundial.

La gran final de la Liga de Naciones masculina está prevista del 29 de julio al 2 de agosto en la urbe china de Ningbo.

En esta edición de la VNL los cubanos no tendrán que topar a Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía.

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