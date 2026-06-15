Canciller cubano destaca avance científico pese a cerco energético

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que «preservar el derecho a la vida es tarea principal del Estado y Gobierno de Cuba».

«Mientras la política de asfixia y guerra económica estadounidense se recrudece y persigue limitar al máximo la entrada de insumos al país, fundamentalmente los destinados a la salud, la ciencia cubana continúa diseñando y creando productos que nos brindan más bienestar y soberanía», apuntó Rodríguez.

El canciller afirmó que frente a la política criminal imperialista, la isla responde «con más determinación, resistencia, creación e independencia».

Según investigadores de la isla, HEBERSaVax es una «vacuna terapéutica» o «inmunoterapia activa» que ataca los modos en que el tumor se nutre y provoca respuestas celulares que aniquilan su avance.

El producto «hace anticuerpos específicos» que cortan el flujo sanguíneo al tumor, al tiempo que restauran las capacidades del individuo para atacar el cáncer con una respuesta inmune.

Cuba vive una compleja situación, agravada desde el 29 de enero de 2026, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

Este cerco energético afecta el transporte, la generación eléctrica, los servicios de salud y la alimentación de la población.