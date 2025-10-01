Campesinos de Cienfuegos unidos a la patria de Bolívar y Chávez

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

Ante las crecientes presiones y amenazas de la actual administración de Estados Unidos contra el gobierno y el pueblo venezolano, miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Cienfuegos han manifestado su más rotundo apoyo a la Revolución Bolivariana, respaldo expresado en la recogida de firmas que avalan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Con un claro mensaje de rechazo a las agresiones imperialistas, la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Raúl Díaz del municipio de Palmira sirvió de escenario para que sus cooperativistas rubricaran el documento en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.

Orlando Capote Puerto, presidente de la CPA expresó una firme oposición a las políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana.

Asimismo, José Ramón Leite Vidal, afirmó categóricamente que cualquier acción que atente contra la integridad de la hermana nación bolivariana debe cesar de inmediato.

En tanto, el anapista Evaristo González Díaz, reafirmó el apoyo al legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro y subrayó que “debemos preservar la paz en nuestro continente”.

Cada cubano con su firma ha patentizado por estos días, el compromiso de brindar apoyo a Venezuela, no solo por la historia compartida de lucha por la independencia y la libertad, sino también por el compromiso solidario entre países hermanos, como lo ha sido por varias décadas la patria de Martí y Fidel junto a la de Bolívar y Chávez.

Visitas: 12