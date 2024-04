Camila quiere saberto TODO

Compartir en

Camila quiere saberlo TODO, y tal pareciere que estamos hablando de una científica, pero no, se trata de una adolescente de 13 años, estudiante de octavo grado de la Escuela Secundaria Urbana de Pastorita, quien acaba de recibir medallas de Plata y Bronce, en Inglés y Español, respectivamente, en el Concurso Nacional de la enseñanza.

El mundo es pequeño para ella, y durante una clase, me place ser su profesora, navega mediante su imaginación, por el inmenso e infinito mundo del conocimiento. Y no crea, la estudiante plantea dilemas al más astuto y preparado preceptor.

Ante la clásica y retórica interrogante que sacamos los periodistas, una ventaja que nos ofrece Perogrullo, me cuenta que el apoyo de su familia resulta esencial en su formación, desde los abuelos, hasta su hermana.

Camila Morejón Pérez tiene una sonrisa que muestra una obra de arte de la endodoncia, y unos ojos claros y profundos en los que cualquiera de sus profesores se pierde, al tratar de adivinar por dónde anda la adolescente, y qué problema filosófico se plantea.

“Desde el sexto grado participo en los concursos, pero en séptimo fue cuando lo tomé más en serio, te confieso que antes se convalidaban exámenes y me sentía más estímulada, pero igual sigo participando, como una meta”, me cuenta, mientras trato de arrancarle una foto, porque si para algo Camila es tímida, es para dejarse tomar una imagen.

¿Y por qué la lengua materna y una extranjera resultan las materias preferidas para concursar?

“Bueno, a mi me gusta mucho escribir _y me consta porque he podido disfrutar de sus maravillosos textos_, y para eso es indispensable conocer en profundidad el idioma materno; el Inglés en una lengua universal, y comparto el amor por el con mi padre y mi hermana, en el que nos comunicamos, es un idioma internacional, y a través de ella me puedo comunicar con muchos en todo el mundo”.

Me cuenta, mientras trato de entrevistarla con el fondo de los estudiantes de su grupo, el octavo 5, casi 40 adolescentes que hablan TODOS al unísono, y los decibeles casi pasan de 200.

“Mis compañeros de estudio son muy importantes para mi, les tengo mucho cariño, este grupo es como mi segunda familia, sin ellos no sería posible el aprendizaje, porque mucho más allá del diseño de los sistemas educativos, siempre se aprende”.

Su profe guía, Denisse; Amaia, la de Inglés, y Any Agüero, la de Español, sienten como suyos los logros de Camila, y ya comenzaron el entrenamiento para el próximo evento, el estar frente al aula le reserva a los pedagogos, saborear el triunfo de sus estudiantes, más allá de la titánica labor de lidiar con adolescentes, que les cuento es muy duro.

Y sí, esta es Camila, la adolescente que quiere saberlo TODO, y que incluso se cuestiona cómo podrían, ella y sus condiscípulos, aprender más. De esos muchachos necesita llenarse el mundo, contagiarnos, para que el mañana sea posible, con inteligencia real.

