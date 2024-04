Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos: compromiso siempre con el pueblo

Compartir en

A continuar profundizando los vínculos de los delegados y representantes gubernamentales con el pueblo, sinónimo de credibilidad en el sistema social y politico cubano llamó la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Cienfuegos, Llamira Cruz García, durante la XI sesión ordinaria del órgano de gobierno, efectuada en la jornada dominical.

La máxima autoridad política de la capital provincial, convocó a una mayor atención y seguimiento a los planteamientos del pueblo, en tanto órgano superior del poder el Estado en el territorio y a que el aniversario 205 de la urbe, próximo a celebrarse, se convierte en acicate para un quehacer mucho más integral y que conduzca a la respuesta o solución de aquellas problemáticas que aun aquejan a los ciudadanos.

En el contexto de la cita gubernamental, Diana Serpa Díaz, intendente, presentó una actualización del estado de cumplimiento de la atención a las inquietudes de los electores; trascendiendo que al cierre del primer trimestre del actual XVII mandato se han generado 2 mil 206 preocupaciones; de las cuales 584 se han solucionado y a otros 25 se les explicó la causa de no solución.

Los delegados de circunscripción manifestaron la necesidad de lograr un más sistemático vínculo de las entidades administrativas con las demarcaciones de los consejos populares para constatar -in situ- la magnitud de cada problemática, de manera que pueda lograrse su solución y no establecer compromisos que no serán honrados en el plazo previsto. Asimismo reconocieron cuanto más puede lograrse en función de mejorar el entorno cuando se convoca a los propios pobladores a solucionar aquellas cuestiones que así lo permitan.

La agenda de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos (AMPP) incluyó el análisis del sistema de control, atención e influencia a personas que están en libertad. El informe presentado por la vicepresidenta del Tribunal municipal, Laura Hernández Fernández, permitió conocer que actualmente el territorio cuenta con 416 controlados a quienes se les ha garantizado ubicación laboral tanto en el ámbito estatal como no estatal.

No obstante, los delegados coincidieron en la opinión de que deben perfilarse los mecanismos previstos para la presentación de cada beneficiado en sus comunidades, así como conocer previamente la preparación profesional o en materia de oficios para conseguir que las entidades estatales, teniendo necesidad de cubrir determinados plazas los asimilen sin anteponer objeciones.

Al rendir cuenta de su gestión, la demarcación del consejo popular de La Gloria recibió el reconocimiento de la asamblea municipal por la estabilidad de los delegados durante el mandato y los resultados evidenciados en la etapa. De igual forma se enalteció la labor de los educadores, a cuyo desempeño la Comisión de Educación, Salud y Cultura dedicó una mirada, enfatizando en lo imprescindible de continuar avanzando en la materialización del perfeccionamiento en los diferentes niveles de enseñanza.

Momento especial devino la entrega de la Condición Mambí Sureño a Bárbara Roque Sánchez, quien concluye sus funciones como secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Poplar. De igual forma se dio la bienvenida en la responsabilidad a Tania Contrera, quien se ha desempeñado como jefa de departamento de pre universitario en la Dirección Provincial de Educación.

La cita gubernamental contó con la presencia, además de Caridad Hidalgo Robaina, jefa del Departamento independiente de relación con los órganos locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional.

