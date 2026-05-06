Cadenas hoteleras en primeros planos de FITCuba 2026

Un reporte de la emisora turística local Radio Taino reseña esta nota significativa, como preámbulo para la realización de la cita, para esta ocasión virtual, prevista del 7 al 9 del presente mes, con la última jornada dedicada al Gran Público y de manera presencial en el balneario de Varadero.

Las cadenas Gaviota, Cubanacan, Gran Caribe, Islazul y Campismo Popular de manera habitual tienen fuerte participación en este tipo de reunión y para la actual presentarán sus ofertas para la temporada 2026-2027.

Las cinco cadenas hoteleras de Cuba tienen por tanto la atención de muchos turoperadores y agentes de viajes que participan en la cita de turismo.

Señala el medio que en 48 horas de abierta la plataforma virtual de inscripción, cientos de operadores de todo el mundo ya habían rubricado su nombre, y expertos del Ministerio de Turismo (Mintur) esperan una participación mayor que la registrada en ediciones presenciales anteriores.

FITCuba representa, para la economía y la proyección internacional de este archipiélago una de las vitrinas comerciales más trascendentes.

Durante 44 años, este encuentro resultó el principal escenario para promover el destino Cuba, atraer inversiones extranjeras, consolidar alianzas con cadenas hoteleras y diversificar la oferta más allá de la tradicional modalidad de Sol y Playa.

Gaviota, Cubanacan, Gran Caribe, Islazul y Campismo Popular presentarán el día 8, a partir de las 10:00 hora local, sus novedades para la temporada 2026-2027.

Las propuestas incluirán opciones de alojamiento, excursiones, animación y otras ofertas. La Corporación de la Aviación Cubana (Cacsa) también intervendrá en esa jornada para exponer sus estrategias comerciales.

El programa potencia encuentros con cadenas hoteleras internacionales presentes en la isla, como Meliá e Iberostar, así como con entidades nacionales como Palmares y Ecotur. Por primera vez, el sector privado tendrá la posibilidad de montar su propio stand para promocionar productos y servicios.

Bajo el lema: Cuba, más que sol y playa, especialistas de las agencias San Cristóbal, Gaviota Tour, Paradiso, Servicios Médicos Cubanos y Cubasol presentarán propuestas de turismo urbano, de naturaleza, eventos culturales, turismo de salud y servicios especializados, respectivamente.

Asimismo, se fomentará el vínculo con organismos como el Ministerio de Cultura, Cubadeportes y MediCuba, que pondrán a disposición de los participantes propuestas de turismo deportivo y de salud.

El programa de cada jornada, incluye también un tour virtual por bares emblemáticos de Varadero y La Habana, clases de baile y una Masterclass de coctelería.

La clausura propiamente del día 8 será con el anuncio de los ganadores de premios y de un concurso de stands virtuales de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.

El broche de oro tendrá lugar el 9 de mayo en el Parque Josone de Varadero, con entrada libre al gran público. Vecinos del balneario y visitantes podrán disfrutar de propuestas culturales, competencias y promociones de paquetes turísticos en una jornada dedicada a la familia.

Canadá será el País Invitado de Honor de esta edición, con Sol y Playa como producto central. El mercado canadiense es históricamente el principal emisor de turistas hacia Cuba.

Esta edición está dedicada a Varadero, el principal destino de dicha modalidad en el país. Por demás, realizar la feria de manera virtual (fitcuba.net), se corresponde con el esfuerzo del Mintur por desarrollar las nuevas tecnologías de cara a la industria de los viajes.