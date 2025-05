Buenas nuevas desde el Parataekwondo en Cienfuegos

Compartir en

La selección cubana de parataekwondo se ha establecido en Cienfuegos como parte de una base de entrenamientos que, a la postre, persigue otros importantes objetivos.

Con atletas y entrenadores del equipo cubano establecimos el diálogo, para conocer de primera mano las impresiones de los protagonistas.

Al cienfueguero Néstor Pérez Menéndez, desde hace un tiempo preparador principal de la escuadra nacional, lo interrogamos en inicio con ¿por qué en la Perla del Sur?

“Cienfuegos por la sencilla razón de que es la provincia que nos dio la posibilidad de realizar esta base. De hecho, aprovechamos para agradecer a la Dirección Provincial del Inder, principalmente a su Unidad Presupuestada, al igual que las gestiones realizadas por la Dirección Nacional de Alto Rendimiento y nuestro Jefe de Departamento de Deportes para Personas con Discapacidad.

“Gracias al apoyo de todos, la base comienza a consolidarse, y ya tenemos aquí a la mayoría de los miembros del equipo nacional, con vistas a prepararnos para los eventos fundamentales del período, que tendrá el punto clímax en el Campeonato Mundial, a efectuarse en el mes de noviembre”.

Reinaldo Ros Chibás es fundador del equipo Cuba de parataekwondo, y desde el primer día de prácticas ha transmitido sus conocimientos como técnico del plantel. Acerca de la actual etapa ofreció sus consideraciones.

“Ahora mismo contamos aquí con ocho atletas, y faltan por incorporarse dos muchachas (Lilisbet Rodríguez, de Granma, y Lidia Montes de Oca, de Santiago de Cuba), todos con la mira puesta en el Open de Río de Janeiro. El objetivo es lograr los componentes físicos y técnicos idóneos para enfrentar el ‘Mundial’, y también crear las bases para, en un futuro bien cercano, establecernos aquí como parte del Centro Técnico Nacional de Parataekwondo”.

Luego de informar la buena nueva, el experimentado entrenador agrega.

“Opino que aún faltan muchas cosas por lograr, pero lo más importante es que se ha trabajado y se trabaja. Creo que estamos en condiciones de, en muy poco tiempo, presentar un sólido equipo, capaz de superar los resultados alcanzados hasta este momento.

“En Cienfuegos nos sentimos muy bien y agradecemos sumamente su acogida, pues nos permite tener concentradas a todas las figuras de la selección. Claro que hemos tenido que aclimatarnos a nueva sede, horarios de entrenamientos, disciplina en los lugares de estancia. Pero estoy convencido de que, si mantenemos la labor que estamos desarrollando en este instante, llegarán buenos resultados en las venideras justas competitivas”.

Respecto a los próximos compromisos internacionales, Néstor informa que ultiman detalles de cara a importantes citas.

“El 28 de este mes debemos estar compitiendo en Río de Janeiro, un Open que aporta puntos al ranking mundial. También está en planes participar en un certamen similar que acogerá Francia a partir del 4 de julio. Hemos colegiado con el Departamento y queremos que la mayor cantidad posible de atletas asistan a estos eventos, pues es necesario para pulir detalles de cara al Campeonato Mundial, al que irán aquellos que se lo ganen, por supuesto”.

Lógicamente, los atletas también se incorporan al diálogo. El capitalino Dayán Sosa Pérez, asistente a las dos últimas citas parapanamericanas, reconoce sentirse muy bien en Cienfuegos.

“Nos adaptamos rápido a las nuevas rutinas. De verdad estamos muy contentos, pues al estar todos juntos, podemos sumar mayores volúmenes de confrontación, algo que nos da tranquilidad. Apoyo totalmente la idea de crear en esta provincia el Centro Técnico Nacional, y estamos poniendo el extra para, desde nuestro aporte, asegurar que así sea. Necesitamos más torneos en casa, pues mientras más oportunidades de competir aparezcan, mayor será el nivel que puedes alcanzar. Por otro lado, brinda la posibilidad de captar un mayor número de atletas. Mi objetivo es seguir superando metas. Ahora bajé de la categoría de peso completo a la de 80 kg., y espero conseguir lauros en este apartado”.

Bien diferente es el panorama para Pedro Valdés Ajón, nuevo ingreso a la principal escuadra cubana.

“Provengo de la selección nacional de paratletismo, donde llegué a ser campeón cubano en lanzamiento del disco. Pero mi categoría dejó de ser convocada a eventos internacionales, y mi entrenadora, Xiomara Rivero, me animó a practicar otra disciplina, y llegué al parataekwondo. Ha sido complejo, porque son dos deportes muy diferentes. No obstante, me he entregado con la misma pasión, tratando de asimilar cada día todos los conocimientos posibles, y en ello he recibido la ayuda de todos. El ambiente es fenomenal, somos como una familia, y yo que soy ‘el nuevo’, prácticamente me he convertido en el niño mimado. Cienfuegos me encanta, es muy acogedor y nos sentimos muy a gusto”.

No podían faltar las palabras de Mitchel Ernesto Suárez Walker, oriundo de esta provincia y actualmente la principal figura del parataekwondo nacional, avalado por su medalla de bronce mundial, el subtítulo parapanamericano de Santiago de Chile 2023 y su séptima plaza en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Imagínate, me siento muy cómodo, pues es mi provincia, mi gente, mi familia cerca. Ha sido como una vuelta a mis raíces, porque en ese mismo gimnasio comencé esta aventura del parataekwondo, decisión que cambió mi vida. Ser capitán de la selección es el fruto del sacrificio y la entrega de años. Es una tarea de mucho compromiso, pero la disfruto, pues represento a los atletas y eso me obliga a ser mejor cada día.

“Si opino que he madurado, ya tengo mayor experiencia competitiva, conozco mejor a mis rivales. Me sirvió de mucho la Olimpiada de París, donde enfrenté a las primeras figuras del rankig. La meta es mejorar el bronce del último campeonato mundial”.

La captación de talentos sigue siendo una asignatura pendiente. En este tema, Néstor Pérez reconoce que “logramos incorporar a dos atletas que presentan discapacidad intelectual, que incursionan en la modalidad de poonsae. También contamos con nuevos ingresos a la selección, incluida la campeona nacional escolar de 2024, la pinareña Jennifer Corvea Miranda. Tenemos noticias de que existen grupos de practicantes en Santiago de Cuba y Holguín, que tendremos que valorar y ver en acción. Por eso luchamos porque se celebre el Campeonato Nacional, pues como Centro Técnico debemos contar, como mínimo, con 20 integrantes. Este es un primer paso que considero es vital para el perfeccionamiento de la disciplina. Toca seguir trabajando y esforzándonos cada día por conseguir mejores resultados”.

