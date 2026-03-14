Brasil vive clima de expectativa colectiva ante gala de los Óscar

En el centro de la atención está la película nacional El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, que en la gala compite por las estatuillas a mejor película, mejor película internacional, mejor actor y mejor dirección de casting.

Con las expectativas que generan estas nominaciones, la ceremonia será acompañada de manera colectiva en varias ciudades brasileñas, en un fenómeno que, según medios locales de prensa como la Agencia Brasil, recuerda el clima generado por una final del Mundial de fútbol.

Esa organización periodística destacó que el entusiasmo también se explica por el desempeño del filme en taquilla, cuando datos del portal del mercado cinematográfico FILME B arrojan que la producción brasileña supera los 2,4 millones de espectadores y ha recaudado más de 50 millones de reales (9,3 millones de dólares).

De ese modo, entre los 10 filmes nominados al premio principal de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, la cinta brasileña es la de menor presupuesto, pero también la que acumula los mayores ingresos de taquilla en el gigante sudamericano.

Mientras tanto, las redes sociales amplifican la expectativa con memes, debates y campañas de apoyo a El agente secreto, en un ambiente que recuerda el generado hace un año por Todavía estoy aquí, que en 2025 se convirtió en la primera producción brasileña en ganar el Oscar a mejor película internacional.

En esta capital, el Cine Brasilia proyectará la ceremonia de los Óscar en vivo en su pantalla gigante, con entrada gratuita, en lo que es descrito por las autoridades del Distrito Federal como un reflejo del compromiso con la democratización del acceso a la cultura y la celebración del protagonismo brasileño en el escenario internacional.

Asimismo, en Belo Horizonte, la institución UNA Cine Bellas Artes transmitirá la gala en vivo en dos salas, con comentaristas invitados y un programa especial sobre el evento, en el cual otro brasileño, Adolpho Veloso, está nominado a mejor fotografía por la cinta Sueños de Tren.

La admiración por el cine nacional también se refleja en la opinión pública, pues una encuesta del instituto Ipsos-Ipec indica que el 63 por ciento de los brasileños se siente orgulloso de la presencia del país en los premios, con mayor entusiasmo entre los jóvenes de 16 a 24 años.

Entre las categorías que generan mayor expectativa se encuentra la de mejor actor, en la cual el 58 por ciento de los encuestados se declara optimista sobre las posibilidades de Moura de conquistar la estatuilla.