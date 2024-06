Barreras humanas y arquitectónicas en la sociedad inclusiva

Compartir en

Alexis Sarría Gascón es un cienfueguero ilustre, a no dudar, si no tiene el sello de aniversario de fundación de la ciudad, el Escudo de Cienfuegos, o alguna otra de las condecoraciones con las que se premia la cienfuegueridad, debería tenerse en cuenta, porque él ostenta la más alta sensibilidad y defensoría de aquellos seres humanos, que como él, viven en situaciones de discapacidad, y pueblan la geografía local.

Lo recuerdo en un Taller de Socialización en el barrio de Pueblo Griffo, al cuál asistí para la cobertura de prensa, y en el que participaron los “factores de la comunidad”, tal como le gusta decir a los “cuadros”. Allí estaban, desde los trabajadores sociales hasta los maestros de la Escuela Especial Dionisio San Román. Y resultó una jornada increíble, de aprendizaje y amor, que debería repetirse en todos los asentamientos y demarcaciones de los Consejos Populares.

Pero llegó la epidemia de COVID-19, y pasó el tiempo y pasó, y los dichosos talleres quedaron en el olvido, ocuparon un tercer plano; y las personas en situaciones de discapacidad se resienten en su andar cotidiano, porque los tiempos de dura economía, por desgracia, han endurecido a algunos al punto de negarles asistencia y ayuda en las calles, las colas, y hasta en las filas para el transporte.

Nos place afirmar a los cubanos, con bastante asiduidad, que somos una sociedad inclusiva, pero ojo, ello no se logra en modo repetitivo sino en modo educación, y en primera fila para ese tipo de capacitación deben sentarse los funcionarios públicos, los mismos que deben lograr una mínima infraestructura para lograr la concreción de los Talleres de Alexis, aunque a la postre asisten representantes de todas las organizaciones no gubernamentales a las que se afilian las personas que viven en situaciones de discapacidad.

Las barreras arquitectónicas son más fáciles de derribar, esas solo requieren de la voluntad de decisores, esas personas que usan la lógica para resolver entuertos.

Por ejemplo, la Biblioteca Provincial, el lugar donde trabaja Alexis Sarría Gascón, centro que fuera reparado de manera capital no hace tanto, no tiene un acceso para sillas de ruedas y en su entrada se antepone una escalera, después de una acera, cuando existían posibilidades de “abrir” un camino más expedito para quienes allí aprenden el Sistema Braille. Una Biblioteca no es un centro en desuso con la llegada de la internet, deviene en punto donde se puede encontrar y capacitar la comunidad de personas en situaciones de discapacidad.

En el piso 17 del edificio 18 plantas, ubicado casi en Cuatro Caminos, vive una muchacha débil visual, quien fuera una excelente jurista y hoy está jubilada, pues ella desanda sus peligrosas escaleras todos los días para comprar el pan y todo lo que necesita. Ninguno de estos edificios posee una rampa de acceso para sillas de ruedas.

Así podría enumerar varias instituciones y centros del territorio, para los cuales sus proyectistas, ejecutores e inversionistas, no prevén ni diseñan vías para las personas que viven en situaciones de discapacidad, incluso cuando nos ufanamos de vivir en una sociedad inclusiva. La crisis económica que vivimos no es óbice para avanzar y superar las barreras.

