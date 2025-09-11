miércoles, septiembre 10, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Avanza recuperación de Sistema Eléctrico en Cuba

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 36 segundos

El director general de Electricidad de la Unión Eléctrica de Cuba, Lázaro Guerra, aseguró hoy que la recuperación del SEN avanza y se realizan operaciones para llevar corriente al centro de la nación caribeña.

Durante una comparecencia pública para actualizar acerca del estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Guerra informó que la unidad «Energas Varadero ya tiene energía, y eso es importante, pues una vez arranque se emplea para llegar» a las provincias centrales.

Comentó, asimismo, que en el «oriente se hace un microsistema para darle energía a la Central Termoeléctrica (CTE) de Nuevitas, que es el camino para esa zona».

En el occidente, dijo, es necesario llegar a la CTE de Mariel, donde trabajarán las unidades seis y ocho, y una vez inicien, comienza el arranque del emplazamiento de motores.

Hay en el país, subrayó, «microsistemas que dan energía a centros vitales para la población, y permiten, hasta que se restaure el sistema, tener un nivel elemental de energía».

Aseguró, además, que la generación nacional actual es de aproximadamente 248 megawats y debe incrementarse de manera paulatina.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *