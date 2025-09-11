Destaca Díaz-Canel labor para recuperar Sistema Eléctrico de Cuba

«En todo el país se está trabajando duro para reconectar el sistema eléctrico nacional», declaró el jefe de Estado por medio de su perfil en la red social X.

«Ya se está llevando con energía a las termoeléctricas para desencadenar todo el proceso», añadió.

Asimismo, señaló que cada provincia adopta medidas para enfrentar la situación, «como ya se sabe hacer».

Díaz-Canel, además, consideró que «ha mejorado la información a nuestro pueblo», respecto a la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Este miércoles,el Ministerio de Energía y Minas informó que se produjo una desconexión total del SEN, asociada a una salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.

También notificó el inicio del proceso de restablecimiento, que comenzó antes del mediodía por tres municipios ubicados en la periferia de la capital cubana.