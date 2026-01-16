Autoridades de Cuba rinden guardia de honor a caídos en Venezuela

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

El líder de la Revolución cubana Raúl Castro y el presidente de la República Miguel Díaz-Canel rindieron hoy la última guardia de honor a los combatientes de la isla caídos en defensa de Venezuela.

En la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl también rindió tributo a cada uno de los 32 cubanos que fallecieron el 3 de enero último, cuando fuerzas militares de Estados Unidos realizaron un operativo para apresar al presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Junto a Raúl y Díaz-Canel también participaron en la solemne ceremonia los ministros del Interior, Lázaro Alvarez Casas, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Alvaro López Miera.

Los restos de los 32 soldados arribaron este jueves a La Habana, donde el pueblo les rindió homenaje al paso de los féretros por la avenida Rancho Boyeros, primero, y luego en la sede de las FAR.

El tributo iniciado en esta capital se extenderán mañana a todas las provincias y municipios de la nación caribeña.

Las exequias comenzaron bien temprano es la jornada, en la losa del aeropuerto internacional José Martí, también con la presencia de Raúl y el jefe de Estado, además de los familiares de los caídos.

Los combatientes recibieron ascenso póstumo en grado militar, como homenaje digno y merecido a su heroísmo, según un mandato del Gobierno de Cuba.

Como parte del tributo popular, los capitalinos se concentrarán mañana en la Tribuna Antimperialista (frente a la sede de la misión de Estados Unidos aquí) para expresar su homenaje en una Marcha del Pueblo Combatiente.

Ese mismo día, a las 09:00, se realizarán ceremonias simultáneas en todas las cabeceras provinciales, mientras que a las 16:00 horas los héroes serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.

Cada municipio del país efectuará actos de homenaje.

Visitas: 1