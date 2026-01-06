Ataque a Venezuela es grave para Latinoamérica, dice Uruguay

Compartir en

La vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, afirmó hoy que Latinoamérica vive una situación grave tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

Cosse dijo a la prensa defendió el apego al derecho internacional.

Subrayó que en ese marco “los países no resuelven sus cosas ni a los gritos ni a los golpes”.

“Hay un derecho internacional con principios básicos, como la no intervención, por ejemplo, como la soberanía de los pueblos; entonces, me parece grave que un país invada al otro”, enfatizó.

“Nosotros, al defender el derecho internacional, estamos defendiendo a Uruguay”, puntualizó.

El sábado Flores reaccionó al ataque estadounidense que provocó decenas de víctimas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores.

“Atacar a un Estado soberano al margen del derecho internacional no es admisible”, dijo entonces.

Consultada sobre la declaración conjunta que el Parlamento uruguayo intentará aprobar este miércoles, pese a las diferencias de posturas que existen entre el oficialismo y la oposición, Cosse expresó el deseo de que la Comisión Permanente se manifieste.

Así como defendemos la democracia en Uruguay tenemos que defender el orden democrático en el mundo. Eso es el derecho internacional”, insistió la vicepresidenta.

Uruguay adhirió un comunicado conjunto con Brasil, Colombia, Chile, México y España de rechazo a la agresión estadounidense contra Venezuela y en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.

Así dice la declaración, una postura conjunta que los gobiernos de esos cinco países se comprometieron a defender en los foros internacionales.

