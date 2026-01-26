Artemisa en busca de la semifinal en el béisbol cubano

En el estadio 26 de Julio, los discípulos de Yulieski González volverán a empuñar sus bates como lanzas en busca del golpe final ante los Cachorros de Holguín, con la serie dominada tres triunfos por uno y la grada convertida en fortaleza.

Ayer, los artemiseños sobrevivieron a una batalla sin cuartel al imponerse 12-10, luego de fabricar siete carreras en el cuarto inning, un aluvión que estremeció los cimientos del parque y torció el rumbo del duelo.

Dobles remolcadores de Dayán García y José Antonio Jiménez, junto al cuadrangular de Osbel Pacheco, marcaron la rebelión ofensiva frente al abridor Wilson Paredes. Desde el montículo, Yankiel Pérez sostuvo la ventaja con temple de hierro y el eterno José Ángel García cerró el choque con autoridad, apuntándose un nuevo salvamento para reafirmar su reinado en ese apartado.

Mientras tanto, en Santa Clara, los vigentes monarcas Leñadores de Las Tunas tratarán de colocar la serie en punto de mate frente a los Leopardos de Villa Clara, tras igualar ayer el enfrentamiento con una demoledora victoria de 9-1 en el Augusto César Sandino.

Los bates tuneros rugieron como trueno: jonrones de Yudier Rondón y Maykel Molina, tres impulsadas cada uno, respaldaron la faena de Yosmel Garcés, que caminó ocho entradas con apenas una carrera sucia.

En la víspera, los Cocodrilos de Matanzas ya cruzaron el umbral de los elegidos al completar la barrida sobre los Gallos de Sancti Spíritus, con triunfo de 8-4 en el José Antonio Huelga. Dos cuadrangulares de Hanyelo Videt y el trabajo desde la lomita de Shaiel Cruz, quien lanzó seis entradas con una sola carrera limpia, fueron clave en el partido.

También ayer, Industriales dio un paso gigantesco hacia la siguiente instancia al vencer 8-4 a los Huracanes de Mayabeque y colocar la serie 3-2 a su favor. Un jonrón de dos carreras de Yaser Julio González en el séptimo episodio cambió el pulso del choque, y un racimo de cuatro anotaciones en el octavo selló la victoria azul. Hoy ambas escuadras descansan, y la batalla continuará mañana en el estadio Nelson Fernández de San José de Las Lajas.

Así, con Matanzas ya instalada en las alturas, Artemisa y Las Tunas juegan hoy contra el reloj y la historia, en una jornada donde cada pitcheo puede ser un veredicto y cada batazo, una puerta abierta al paraíso o al silencio.