Amplían beneficios fiscales en Cuba para energía renovable

El periódico Granma en su edición matutina refleja esta novedad y señala que la medida actualiza y ratifica disposiciones anteriores destinadas a respaldar la política de desarrollo y uso de fuentes renovables

Indican que las personas naturales que desarrollan actividad económica en el país podrán acceder a beneficios fiscales por inversiones en fuentes renovables de energía.

Ello ocurre tras la actualización del marco normativo aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), como parte de la estrategia para la transformación de la matriz energética nacional, insiste el mensaje.

Con la publicación en Gaceta Oficial extraordinaria número 30 de la Resolución 41/2026, las personas naturales que realizan una actividad económica, como trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios, artistas, intelectuales, quedan exonerados de la aplicación de este.

Tal disposición se materializa cuando esas personas realizan procesos inversionistas en fuentes renovables de energía y a partir de que sean contribuyentes sujetos al pago del impuesto sobre ingresos personales,

La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, explicó que es un beneficio que aplica tanto a proyectos destinados al autoconsumo como a aquellos que puedan aportar electricidad al Sistema Electroenergético Nacional, recalca la publicación.

Agregó que la medida actualiza y ratifica disposiciones anteriores destinadas a respaldar la política de desarrollo y uso de fuentes renovables, iniciada con el Decreto-Ley 345 de 2017.

Ortiz recordó que la Resolución 41 ratifica todo lo establecido en la 169/2025 que reconoce los beneficios en la exoneración del pago del Impuesto sobre Utilidades durante el periodo de recuperación de la inversión, y adecuaciones en tarifas y precios para proyectos vinculados a fuentes renovables de energía.

Sin embargo, esa norma solo se limitaba a la exoneración de determinadas partidas arancelarias con alcance a esas personas naturales, de ahí la necesidad de la actualización para las personas naturales que realizan una actividad económica.