América somos todos: El mensaje Bad Bunny con banderas en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

¡Histórico! El cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se presentó en el Super Bowl 2026 y dejó un mensaje claro: “Todos somos América”. No fue solo un show de medio tiempo: fue un mensaje lanzado al corazón de millones de latinos que desde el televisor, en el estadio o en la misma ciudad conectaron con el interprete de Baile Inolvidable.

En 12 minutos exactos, Bad Bunny tomó el escenario del Super Bowl 2026 y lo convirtió en una plataforma de identidad, orgullo y resistencia cultural. Cada beat, cada imagen y cada movimiento construyeron el camino hacia un cierre que heló la transmisión y encendió la conversación global aún más de lo que ya lo hacía.

Los últimos minutos de la presentación de Bad Bunny fueron un fuerte mensaje ante los problemas que se viven en el continente americano, con un discurso plagado de banderas, dijo:

Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, United States, Canada, and my motherland, mi patria… Puerto Rico”.

Aunado a esto, el espectáculo fue una recreación de lo que es América Latina, los puestos de comida, la familia, las boda y su fiesta, el niño durmiendo en las sillas; el caos que muchas veces se vive en el día a día pero que une a las culturas.

Una de las grandes interrogantes entre los seguidores del “conejo malo” eran las canciones que presentaría en el Super Bowl 2026 y sorprendió con las colaboraciones de Lady Gaga y Ricky Martin, este último interpretando Lo que le pasó a Hawaii, canción que aborda el desplazamiento de las comunidades.

Hoy, las opiniones están en su punto máximo, a algunos podrá no gustarles Bad Bunny, mientras que a otros sí, pero algo es cierto y es que la frase que se desplegó en las pantallas del estadio The only thing more powerful than hate is love, tiene algo de cierto.

