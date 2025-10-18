Alma Plus TV, una mirada contrahegemónica para el público joven

Compartir en

Surgido en 2024, Alma Plus TV es un medio de comunicación latinoamericano, con sede principal en Venezuela, que cuenta las historias de los pueblos desde una mirada contrahegemónica y atractiva, sobre todo para el público joven.

Con un equipo integrado por profesionales de la comunicación y colaboradores destacados de la intelectualidad de América Latina, la iniciativa conecta con las luchas de los pueblos, sus historias y tradiciones; en tanto dispone de una oficina en Cuba.

El proyecto, participante en el I Festival Granma- Rebelde, apuesta por una gestión de contenidos pensada en el Sur Global, principalmente de América Latina, con énfasis en las nuevas generaciones.

¿Cómo una noticia con una carga política puede conectar con jóvenes de diferentes posturas?, ese es uno de los retos de Alma Plus TV y para eso trabajamos con elementos como las infografías, historietas y caricaturas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Jennifer Bello Martínez, coordinadora del equipo creativo para el diseño gráfico y la producción audiovisual.

Tratamos de usar “ganchos”, satirizar un poco la información, emplear historietas que puedan ser de interés para quienes consumen cómics, por ejemplo; con análisis detallados de las noticias, destacó.

Contamos con salida en plataformas digitales, con un sitio web, y nos preparamos para ser un canal satelital, dijo Bello Martínez.

Se trata de un medio imprescindible cuando la comunicación tiene hoy la necesidad de replantearse, pues muchas personas que consumen redes patentizan lo que publican los grandes medios occidentales, detalló.

Actualmente ofrecemos una cobertura especial sobre lo que sucede en Venezuela, su realidad, la defensa del pueblo de su soberanía. Se construye una matriz de opinión hacia sus principales líderes y tenemos el reto de desmentir esa narrativa que posicionada, resaltó.

Este es el segundo evento donde participamos, nuestra primera presencia pública fue en el Coloquio Patria, donde logramos una buena acogida por los universitarios; y ahora en nuestro stand proponemos cómo trabajamos en este año de quehacer periodístico, apuntó.

Alma Plus TV cree en el poder de la comunicación para transformar realidades, defender un mundo mejor y visibilizar las luchas de los pueblos del Sur Global; de ahí que Granma- Rebelde sea una oportunidad de acercamiento con el público cubano

