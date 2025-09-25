Abre al público exposición “Mujeres en Revolución”

Compartir en

Inauguran exhibición “Mujeres en Revolución” en el Museo Histórico Provincial como homenaje al aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Presidieron el acto Lester González, funcionario del Departamento Ideológico del PCC, Marilin Hernández, Secretaria del Gobierno Provincial, Ana Ivis Gómez, Secretaría General de la FMC en la Provincia, Yamila Silva, Secretaria de la FMC en el Municipio y Bárbara María González, Directora Municipal de Cultura.

La exposición se mantendrá abierta en la provincia hasta el viernes, 26 de octubre, y los interesados podrán visitarla durante los horarios de trabajo del Museo (9:00 A.M – 5.00 P.M). Después continuará su recorrido por las otras provincias del país.

La exposición itinerante cuenta con varias piezas de gran tamaño que recogen los momentos más significativos de la labor de la organización desde su fundación. Es un tributo a todas las mujeres cubanas que escribieron y siguen escribiendo las páginas de nuestra historia.

Las imágenes reflejan las lucha, los sueños y las conquistas de las mujeres revolucionarias que se liberaron de sus cadenas y abrieron un camino hacia un futuro mejor.

La FMC fue fundada el 23 de agosto de 1960, liderada por Vilma Espín Guillois, para dignificar a la mujer e incorporarla con plenos derechos a la sociedad cubana.

