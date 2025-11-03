Abbas agradece a Gustavo Petro su respaldo a la causa palestina

Compartir en

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, expresó su agradecimiento al mandatario colombiano Gustavo Petro por su firme postura y el apoyo constante de Colombia al pueblo palestino en los diferentes escenarios internacionales.

De acuerdo con Abbas, la posición de Bogotá refleja un compromiso genuino con el derecho internacional y con la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos.

El encuentro tuvo lugar en Egipto, en el marco de la visita de Abbas a ese país para participar en la inauguración del Gran Museo Egipcio.

Durante la reunión, el líder palestino destacó su intención de fortalecer los lazos bilaterales con Colombia y reconoció la disposición del Gobierno colombiano para ofrecer asistencia humanitaria y apoyo a los esfuerzos de reconstrucción en los territorios palestinos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró el respaldo de su país a un alto al fuego inmediato, la liberación de prisioneros y rehenes, así como a la entrega de ayuda humanitaria y la búsqueda de una paz duradera que garantice la libertad e independencia del pueblo palestino.

En la reunión también estuvieron presentes Ziad Abu Amr, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP; Majdi Al-Khalidi, asesor diplomático de la presidencia palestina; y Diab Al-Louh, embajador de Palestina en Egipto.

Desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han asesinado a más de 68.800 personas y 170.000 heridos.

Diversos organismos internacionales y organizaciones humanitarias han denunciado las constantes violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza durante los ataques en Gaza por parte de Israel.

Los informes destacan bombardeos sobre zonas densamente pobladas, la destrucción de infraestructura civil —incluidos hospitales y escuelas— y severas restricciones al acceso de ayuda humanitarias.

