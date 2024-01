8 características psicológicas que tienen en común las personas mayores de 100 años

“Muchos de los comportamientos de los centenarios nos conducen a la inteligencia; por ejemplo, tienen resultados académicos y profesionales exitosos, son autodidactas, son resolutivos, asumen desafíos aunque no estén específicamente capacitados y triunfan, les encanta aprender y son curiosos, su conversación es rápida, ágil y tienen buena memoria”, señala el estudio liderado por la académica.

– No lo sé. Siempre me he sentido bien. Siempre he estado ocupada, tejiendo en la casa o haciendo otras cosas. Con eso, la mente trabaja. Y creo que eso me mantuvo –responde.