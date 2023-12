5 razones por las que “El exorcista” sigue siendo la película más aterradora del cine 50 años después de su estreno

“Queríamos que las cosas que pasaban fueran de lo más creíbles posible, y tenían que crearlas en el set, por lo que fue un caso de ensayo y error”, recordó Friedkin.

En un momento “le dije a Bill, ‘si yo fuera un demonio me levantaría, agarraría a la niña y la destrozaría’… Y él me dijo, ‘Adelante, hazlo’”, señaló Vercoutere.

“El diálogo decía, ‘por favor, para, me duele, me quema’”, recordó Blair, “pero yo no sabía qué hacer para que pararan y comencé a gritar, ‘duele de verdad’. En realidad, nunca logré meterme en el personaje”.