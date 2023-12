Crónica social cubana en Modo Van Van

Compartir en

La orquesta insigne de la música popular cubana ya tiene en circulación hoy su nuevo álbum “Modo Van Van”, una producción acoplada a los tiempos modernos, sin perder la esencia del songo y del bailable en Cuba.

En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el director de la agrupación, Samuel Formell, hijo del fundador, Juan Formell, precisó que el nombre de la placa responde a la idea central de la banda de mantenerse siempre a tono con las tendencias actuales de la sociedad.

Más que un título, encierra un concepto basado en la conexión con el público y los estados provocados por esta música bailable en nuestros seguidores, señaló el también percusionista.

Es una producción con muchas expectativas, con nueve temas al estilo de las redes sociales en general, pero defendiendo la fuente fundamental de la cual se nutre la orquesta, que es la crónica cotidiana de un pueblo, de un país o del mundo, apuntó.

Para Formell, en «Modo Van Van» es como estar en un estado libre de estrés para oír la música vanvanera, y a partir de ahí sale el coro y la letra.

El tema es un «opening» y su texto invita a todos los bailadores a que escuchen nuestro género songo, explicó.

Aquí se hace la historia de cómo llegó a conquistar la música de la agrupación, cómo se hizo viral en las redes sociales todo lo que hacemos, es un recorrido para invitar a disfrutar de Los Van Van y ponerse en ese modo, comentó.

El director del llamado Tren de la música cubana declaró que con este disco buscaron algo original y diferente a lo producido hasta ahora, incluyendo una palabra de moda en esta época; aquí también entran las crónicas.

Mi padre siempre apoyó el estar en el día a día del cubano con una frase que se pegara y ahora todo el mundo corea «estoy en modo Van Van», expresó.

Cada generación de cubanos se identifica con nuestras composiciones como si fuera una especie de himno y la orquesta logra eso con un lema de Juan Formell «la cuestión no es llegar, sino cómo te mantienes».

Esa fue siempre la preocupación y la enseñanza de quien me educara en este mundo sonoro, puntualizó, es lo más difícil; no hay duda de que hay agrupaciones muy exitosas y hoy en día no existen, apuntó el músico.

Ahí es donde somos vigilantes muy celosos de lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos, qué quiere el pueblo, declaró, luego tratar de encontrar en cuestión de sonoridad lo más interesante para estas nuevas generaciones.

Si actualmente alguien se pregunta «¿qué tiene Van Van que sigue ahí, ahí, ahí?», la respuesta nos llevará directo a reafirmar: Van Van continúa por su esencia y el modo en el cual durante 54 años ha llegado a todos los públicos.

Formell manifestó que con esta propuesta discográfica vinculada a las nuevas tecnologías su padre estaría muy feliz, al tener en cuenta cómo revolucionó el creador del songo la música de una etapa en Cuba.

Me hubiera felicitado con este lanzamiento, porque él trataba de ir siempre de la mano de lo que estaba pasando, de estar actualizado, innovar, de hecho, lo hizo; se sentiría orgulloso por el título, por cada una de las composiciones, por el aporte de todos en el momento de la grabación; el disco salió así porque la guía de mi padre está presente, subrayó. En cuanto a proyectos inmediatos, Formell aseguró que esta placa va a darle a Los Van Van grandes alegrías y mucho trabajo internacional.

Les puedo decir que esta producción ya se filtró hace poco más de una semana, no sabemos cómo, pero desde Francia, en un espectáculo de la música cubana, nos hicieron llegar las cifras y habían más de 500 personas bailando el tema «Tienes que parar», contó Formell a Prensa Latina.

Nos dejó asombrados porque un álbum no se pega en una semana, ni siquiera en un mes, pero es un disco muy digerible, que va a enganchar muy rápido; he visto a niños de mi familia cantando las canciones, ya se las saben, sostuvo.

Creo que este fonograma le va a dar una salud impresionante a nuestra música bailable, concluyó Formell.

