Una experiencia única y provechosa

Así definen los estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Cienfuegos, el vínculo que —desde hace casi un año— sostienen con el Tribunal Provincial Popular (TPP) de la Perla del Sur.

Hasta esa sede, en la que se imparte justicia, llegué para dialogar con algunos de ellos y para mi sorpresa, encontré a cuatro muchachas, cuya locuacidad me impactó, así como su amor por el Derecho, y más aún su interés por cada una de las actividades que pueden desarrollar en el TPP.

Gabriela Mayo López, de cuarto año, es la primera que acepta el reto y decidida me cuenta: “Llevo siete meses aproximadamente y la verdad que la experiencia ha sido muy provechosa, muy productiva; sobre todo por ese vínculo que se establece entre el Tribunal y la Universidad, cuando uno es estudiante. Además de que me ayuda con los estudios, me permite conocer mejor el mundo en el que pretendo desarrollarme que es el sistema de tribunales, siguiendo el ejemplo de los jueces que están aquí, de cómo es su comportamiento.

¿Qué haces en el Tribunal que te tiene tan motivada?, inquiero. Ella con esa soltura propia de los jóvenes me responde afablemente: “Nosotros participamos con ellos en varias de sus tareas, sobre todo en las colegiaciones, ayudamos a despechar la mesa bajo la supervisión de ellos, participamos en los actos (juicios) no todavía como jueces, por supuesto, pero podemos verlos y apreciar como se realizan. Para mí ha sido magnifica la experiencia”.

De tercer año y también muy dispuesta es Leydi Laura Sánchez Pérez para quien vincularse al sistema de tribunales, desde noviembre de 2018, ha dejado huellas positivas tanto en la Sala Primera de lo Penal como en lo de lo Civil, Administrativo y Laboral donde se encuentra en la actualidad: “He podido participar en colegiaciones, ver sentencias, redactar Auto y participar en las vistas. La experiencia ha sido provechosa y única, porque yo tenía dudas entre el Bufete y el Tribunal, y he podido decidirme por este último. Espero cuando me gradúe poder integrarme aquí”.

Leydi Laura —como sus compañeras— habla con pasión de lo que significa estar en el TPP, pues ha podido familiarizarse con las diferentes materias que se ventilan y además: “participamos en las reuniones, tenemos despachos con la Presidenta y la Vicepresidenta para intercambiar acerca de nuestras preocupaciones. Siempre nos han tratado muy bien”.

Otro elemento que me impresiona de estas jóvenes es el dominio de la terminología técnica del Derecho y por ahí encauzo una “provocación”. ¿Qué son las colegiaciones? , y Leidy Laura me responde sin titubear: “Una vez que concluye el juicio se reúnen los jueces participantes, profesionales y legos, quienes emiten sus criterios acerca de las declaraciones de los testigos, de lo que han dicho el Fiscal y el Abogado, para llegar a un acuerdo y dictar una sentencia que sea la más correcta para el reo y poder administrar bien la justicia”.

Y no paro de aprender con estas muchachas, estudiantes universitarias, futuras licenciadas en Derecho.