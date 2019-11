Sumarpo Centro consolida exportación de servicios en Cienfuegos

La Unidad Empresarial de Base (UEB) de la Empresa de Suministros Marítimos Portuarios (Sumarpo) en Cienfuegos marcha puntera entre las entidades del territorio que tributan a la actividad exportadora.

Encargada de vender servicios a buques nacionales y extranjeros y a cruceros, en frontera, al cierre de octubre habían cumplido el plan del año, de 489 mil 700 dólares, a más de un 99 por ciento. Con las ventas de la primera semana de noviembre lograron superar la cifra y esperan terminar el año con poco más de 550 mil dólares. Ello representará un crecimiento de alrededor del 10 por ciento con respecto del año anterior.

Jorge Luis Hernández Abreu, director de la UEB, afirmó que el trabajo de los últimos cuatro años ha estado marcado por la estabilidad en las exportaciones, las cuales se han comportado sobre el medio millón.

No obstante, dijo, existen escollos frente al crecimiento que impiden extraer más dinero de un mercado cautivo, necesitado de provisiones para la vida en el mar. No siempre los proveedores nacionales cumplen con las demandas pactadas, señaló. Ello trae consigo que la satisfacción de los barcos no se alcance a plenitud y, por tanto, dejen de generarse cuantiosos ingresos.

Provisión de buques

Sumarpo Centro provee a los buques de alimentos, materiales, medios de faena y de protección individual, utensilios de cocina y ropa de cama. Su razón de ser posibilita el encadenamiento productivo, pues a su actividad tributan muchas entidades de la provincia, como la Empresa Láctea, la Cárnica, las Unidades Empresariales de Base de Ganado Menor (Egame) y Cubacafé, entre otras.

El directivo agradeció la participación de esos proveedores y resaltó el aporte de la Sucursal ITH, sin la cual hubiera sido muy difícil ofertar productos de alta calidad a los buques.

“Este mercado es muy exigente, tiene una cartera de productos similar a la del turismo, de ahí nuestra relación estrecha con ITH, encargada de la circulación de dichos artículos”, expresó al tiempo que subrayó la participación de la Empresa Agroindustrial Ceballos, de Ciego de Ávila, de la cual recibe una amplia gama de alimentos en conservas.

De acuerdo con Olga Lidia Armada González, especialista de Gestión Económica, los indicadores de la UEB en esta rama gozan de buena salud.

Entre muchos logros, no presentan cuentas por pagar o por cobrar en litigios y se contó entre las entidades que no recibieron señalamientos durante la última inspección al control interno. “Eso nos dota de fortaleza ante los clientes. Gozamos de mucha credibilidad, nuestros proveedores confían en que nuestras deudas van a ser honradas sin problemas”, expresó.

Sumarpo destaca también por el sobrecumplimiento del plan de utilidades, que ya ronda los 200 mil pesos.

Encargados de suministrar los productos para garantizar la vida en el mar, este shipchandler lidera la exportación de servicios en la provincia, una actividad que oxigena la economía nacional.

