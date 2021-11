Precios del transporte privado en Cienfuegos: La piquera “no sigue igualita”

En coautoría con Laura Brunet Portela.

María Esther ha vivido todas las “temporadas” de los precios del transporte. Ella viaja con regularidad entre Santa Clara y Cienfuegos, por eso conoce de cuando las máquinas cobraban cuarenta pesos, de cuando olfatearon los sesenta atizadas por la crisis energética de mayo de 2019, y del tope de precios de agosto de 2020, que las devolvió a cincuenta.

Para esta anciana, las tarifas de enero de 2021, a raíz de la Tarea Ordenamiento, parecían dar cierre a las oscilaciones de precios en setenta pesos. Pero once meses después comprobó que no todo quedó ahí.

“Desembolsé 350 pesos de mi chequera para recorrer los mismos 66 kilómetros. Las ‘yutones’ también subieron, de trece a veinte pesos. Pero nada comparable con las máquinas”, declara. Este no es un caso único. Según reflejan quejas llegadas a la redacción del Cinco de Septiembre, pasajeros de Rodas, Cruces, Cumanayagua y otros usuarios del transporte privadomanifiestan alarma ante el acelerón de los precios.

LO QUE ESTÁ ESCRITO

Por el alza pandémica, el transporte privado y estatales tuvieron en pausa hasta el primero de noviembre pasado. Sin embargo, las tarifas aprobadas oficialmente a comienzos del año para el servicio particular no cambiaron, ratifica Leticia González Padrón, subdirectora provincial de Finanzas y Precios.

Abundó la directiva que “desde del primero de enero y hasta hoy está vigente el Acuerdo 247 del Consejo de Gobierno Provincial. Ese documento establece, por ejemplo, que la ruta Cienfuegos-Santa Clara en autos ligeros o máquinas cuesta 70 pesos; en camioneta 60, mientras el camión debe cobrar 40”.

Provincia adentro, las rutas hacia municipios también registran violaciones de precios. En indagaciones realizadas para este reportaje, 5 de Septiembre constató que de Rodas hacia Cienfuegos el costo de las máquinas asciende hoy a cien pesos, mientras “deben cobrar 35 en el caso de las máquinas, 20 las camionetas y 15 el camión”, dijo González Padrón. Otros entrevistados dan cuenta de los 150 pesos por pasajero hasta Cumanayagua, un importe que cuadruplica los 35 vigentes en el Acuerdo 247.

Este estado de opinión fluyó hasta la Unidad Estatal de Tráfico (UET) en Cienfuegos. Arnaldo González Ramos, su director, declaró que han recibido “quejas de la población relativas a violaciones de las tarifas por los transportistas. Hemos multado a varios, como también lo ha hecho la Inspección Estatal de Transporte. También tenemos solicitudes de porteadores privados para aumentar las tarifas vigentes, pero hasta el momento no ha habido cambios”.

AUTOS… ¿DE ALQUILER?

En las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Cienfuegos, un pasajero comentó que hasta Cruces “las máquinas ahora cobran cien pesos. Creo que la causa es que no hay carros casi. Cuando esto se llene, como antes, entonces la situación debe mejorar”, apuesta el crucense.

Al respecto González Ramos apuntó que no necesitan ningún trámite específico para incorporarse, pues todo aquel con Licencia Operativa de Transporte vigente puede hacerlo. Sin embargo, “sabemos que muchos transportistas aún no comienzan a trabajar, precisamente por preocupación ante los precios aprobados en enero”. Como confirmó el gestor de viaje Orlando Pérez Santos: “la piquera todavía sigue floja”.

Esta semana, en horas del mediodía solo una máquina “tiraba” pasaje hasta Palmira desde la ciudad de Cienfuegos. Los pasajeros allí entrevistados corroboraron que las máquinas que entran a la piquera sí cobran veinte pesos, acorde con lo vigente en el Acuerdo 247. Minutos después, un camión “limpió” el lugar por el precio de diez pesos (también el establecido).

Sin embargo, a la palmireña Magda Torres le preocupa el costo de los vehículos alquilados, que “se paran más abajo, al lado de la Cafetería, justo frente al Prado, aunque aquí arriba la piquera esté llena. Llegan a pedir hasta quinientos pesos”.

Para la UET esta práctica ya es conocida.“Generalmente, los ilegales son los que más incurren en violaciones de precios, casi siempre ha sido así. Sabemos que llegan a la piquera y, por ejemplo, de aquí a Cruces pide entre 150 y hasta 300 pesos. Cuando los detectamos podemos aplicar el Decreto 261, con una cuota de hasta 700 pesos”, afirmó González Ramos.

Con él coincide el transportista privado Liurbys Pérez Quintana, cuando expone la certeza de “que hay carros cobrando excesivamente, pero esos no son en realidad los transportistas que tenemos los papeles en regla, la patente, pues nosotros estamos bien identificados, tenemos un cartel de taxi, una piquera, y no podemos caer en eso. Sí estamos en disposición de trabajar, pero sería bueno que se valore la tarifa de cobro”.

CALCULADORA EN MANO

Cuando en enero de 2021 nacieron las nuevas tarifas del transporte particular (también aumentó el estatal tras la tarea ordenamiento), varios parámetros integraron la ficha de costo: “los costos de explotación, mantenimiento y reparación, neumáticos y baterías; costo del combustible, pago de tributos, seguridad social, seguro y costo de la licencia operativa del transporte. También las tarifas de curso de recalificación, de la revisión técnica automotor, del chequeo psicométrico y el impuesto sobre el transporte terrestre”, enumeró en aquel momento José Ramón Díaz Torres, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial

A partir de esas variables, trascendió que a las antiguas tarifas se le aplicaron índices máximos referenciales oscilantes entre 1,5 y 2,3 veces más que el costo por kilómetros vigente antes del llamado día cero.

Once meses después, al volver sobre el asunto, el transportista privado Liurbys Pérez Quintanaconsidera que “esos precios se mantienen a la antigua, pues hoy todas las cosas han subido. Nosotros no tenemos un mercado seguro donde adquirir las piezas. Todo lo compramos de manera informal. Una goma antes costaba dos mil pesos, hoy por Revolico me han pedido hasta 25 mil pesos, y mi carro lleva seis gomas, o sea, tendría que pagar 150 mil pesos. En la vida diaria, las cosas de primera necesidad han subido de precio diez veces su valor anterior, y eso también cuenta. Por ejemplo, tuve que reparar el carro y me cobraron 125 mil pesos, y además traer las piezas desde México, pues aquí no existían.El combustible lo comprábamos a ocho pesos, y después lo subieron a 14.90”, refiere.

Sin embargo, sobre esa última materia prima, la UET confirmó que el combustible se mantiene a menor costo, para abaratar así el precio final del pasaje: “el litro de diésel a 13.99, la gasolina regular a 16.46 y laB-83 14.66, refirió González Ramos.

Un porteador privado de la ruta Cienfuegos- Cruces alega que, aun así, “mi carro es pequeño, y para que me dé resultado debo cobrar como mínimo 70 pesos hasta Cruces, porque, por ejemplo, si encuentras una batería en las tiendas en MLC debes pagar el dólar a 80 pesos para comprarla. Los impuestos también subieron, ya no es una cuota fija como antes”, nos dice.

Desde el 20 de septiembre pasado los transportistas privados pasaron al régimen general de tributación. Ahora dejan de pagar una cuota fija para honrar una porcentual: el cinco por ciento de los ingresos obtenidos en el mes. Explicó Maileisis Cruz Pérez, especialista del Oficina de Administración Tributaria Provincial (ONAT), que “se mantiene el pagodel diez por ciento por el servicio prestado, y de manera trimestral contribuyen, aquellos inscritos, a la seguridad social”.

Aclaró que “todos esos pagos se realizan de acuerdo a los precios vigentes para el transporte particular en el Acuerdo 247. O sea, si un transportistadebe cobrar oficialmente 35 pesos hasta Cumanayagua, declara y paga impuestos según ese importe”.

En este mar de cuentas y razones lo cierto es que, en un contexto donde el transporte estatal no está “a full”, por la difícil situación económica, las piqueras semivacíasacortan las variantes para “moverse”, dentro y fuera de la provincia.

Lo escrito en materia de precios nace para ser respetado y si, por lógica, las tarifas ya no se parecen a la realidad—hoy bajo las reglas de la inflación—hay que volver a poner ojos sobre lo normado. En tanto cuajan las tarifas definitivas, el control por organismos impositores no debe hacerse esperar, ante la certeza de la población como el más frágil eslabón de esta cadena.