Mototaxis amarillos: cumplir con su responsabilidad

De que los mototaxis amarillos son una alternativa, lo son. De que necesitan contar con regulaciones para evitar que algunos “vivos” saquen jugosas ganancias y quieran abusar de sus conciudadanos, también.

En octubre de 2017 irrumpieron en la dinámica citadina perlasureña. Han transcurrido casi dos años, tiempo que se ha tomado en consideración para —al fin— contar con un reglamento aprobado por el Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Cienfuegos, luego de la mirada de los propios arrendatarios y otros factores.

Particularidades

De la voz de Daniel Cruz Borroto, director de la Agencia de Taxis de Cienfuegos, perteneciente a la Empresa Taxis Cuba, conocemos los detalles del documento que entró en vigor desde el 1ro. de julio de este año.

“El reglamento viene a regular el funcionamiento de las piqueras para el servicio de transportación en triciclos en la ciudad de Cienfuegos, según las rutas establecidas y aprobadas por el Consejo de la Administración Municipal.

“No serán admitidos gestores en las piqueras; en nuestro caso no se necesitan, pues los propios titulares de los triciclos actúan como tal”, agrega el directivo, quien se refiere al artículo 6 del reglamento en el cual se define que “se prohíbe la prestación del servicio fuera de los límites urbanos del municipio cabecera; excepcionalmente lo harán con la autorización del director de la agencia”.

Esto último, es a mis ojos desconocedores, una manera de preservar —hasta donde es posible— la vida útil de unos equipos de procedencia china, que no tienen en el país y por la vía estatal todo el respaldo de piezas de repuesto. Y, sin dudas, dicha situación encarece aún más los gastos en los que incurren los arrendatarios, quienes deben pagar una renta diaria de $4.00 CUC y $25.00 CUP.

¿Qué otras particularidades recoge el recién aprobado reglamento?

“El artículo 12 plantea que el correcto funcionamiento, organización y disciplina de las piqueras son fiscalizados por los órganos competentes”. No fue necesaria la interrogante para saber, precisamente, a qué órganos se hace referencia: “En primer lugar está el consejo de dirección, luego los cuerpos de inspección del Ministerio del Transporte (Mitrans), también los cuerpos de inspección del Gobierno, y por supuesto y muy importante, el pueblo.

“Sin dudas, el elemento expuesto anteriormente es hoy una preocupación latente para quienes acceden al servicio, pues para nadie es secreto que, aun cuando se ha reiterado el llamado a no subir los precios, todavía existen quienes no creen ni en lo establecido ni mucho menos en el prójimo”.

A veces se burlan de la cola, para irse con el mejor postor

En visita a la piquera del parque Villuendas, una clienta asidua a los triciclos comentó: “La Empresa debe controlar más. Venga a las cuatro de la tarde para que vea todas las indisciplinas: por ejemplo, el otro día una mujer llegó, le ofreció $30.00 al chofer y dejó a toda la cola embarcada. En otras oportunidades los he visto parquearse del otro lado del parque para que los alquilen”.

Otra usuaria espetó: “Me demoré menos de Abreus a Cienfuegos que lo que demoraré del ‘Villuendas’ a Buenavista”; en franca alusión a la tardanza de los mototaxis, que llevaban mucho más de media hora —tiempo aproximado establecido— en entrar a la piquera.

Quejas que proceden y preocupaciones con los alquileres

Valga decir que en lo que va de año han procedido doce quejas; a once de los infractores se les han aplicado penalizaciones de diversas cuantías (en pesos cubanos convertibles, y solo a uno se le hizo un acta de advertencia), demostrativo de que no solo se tienen en cuenta, sino que se procede en consecuencia. Incluso las medidas pueden llegar hasta el cierre permanente del contrato.

Otro asunto que deviene preocupación de los usuarios tiene que ver con los alquileres de los mototaxis.

Al respecto, el directivo de la Agencia de Taxis explica que “solamente se podrá alquilar cuando por el orden de la cola le corresponda al cliente y no haya más pasajeros hacia el mismo destino; este lo solicite y se corresponda con los destinos de la ruta aprobada”.

Reorganización de las piqueras

A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento de los mototaxis, se establecen un total de seis piqueras, las cuales tienen como destino coincidente todos los hospitales, incluido el Siquiátrico.

El parque Villuendas; la calle de Santa Clara (Ave 50, entre 37 y 39), el Hospital Provincial (con dos posiciones), son lugares ya conocidos; pero se suman otros nuevos como es el caso de la calle de Cristina (39, entre 58 y 60, frente a la piquera de los coches), la Terminal de Ferrocarriles (calle 49, entre 58 y 60) y la Circunvalación (calle 111, entre 64 y 66) son los puntos habilitados como piqueras.

Como horario pico se definen los siguientes: (7:00 a.m.-9:00 a.m.); (11:00 a.m.- 2:00p.m.) y (4:00 p.m.-6:00 p.m.). En esos momentos es obligatoria la entrada de los triciclos a las piqueras.

Insiste el director de la Agencia de Taxis de Cienfuegos que el servicio se brinda por orden de la cola, y el cobro se hace de manera individual a razón de $3.00 los tres primeros kilómetros y a partir de ahí, $1.00 por cada kilómetro.

Arrendatarios al habla

Hasta la piquera del parque Villuendas acudió 5 de Septiembre para dialogar con algunos de los arrendatarios. Al parecer, el día y el momento escogidos no fueron los más afortunados, pues hubo que esperar cerca de una hora para lograr el propósito.

Todos los abordados dijeron conocer el reglamento y sus elementos esenciales; incluso las penalizaciones de que pueden ser objeto en caso de incumplirlo. Tal es el caso de Julio Montero, del F-548 y Orlando Fernández (F-545).

Por su parte, Yasmany Acosta Vázquez, cuyo motor se identifica con el indicativo F-555, expresó: “Es una buena medida. Ahora tenemos un chance entre cada uno de los horarios pico, para seguir trabajando; no hay que estar obligatoriamente en la piquera. Sé que las penalizaciones pueden oscilar entre $30.00 y $100.00 CUC e incluso nos pueden cerrar el contrato, pero no creo que alguien esté dispuesto a perder el trabajo, porque no es tan fácil tener el contrato”.

No obstante lo anterior, no es ocioso que los arrendatarios observen el tiempo promedio establecido (una media hora) para entrar a la piquera, pues —repito— en casi una hora solo dos entraron más de una vez. Otros, cerca de diez, cuyos indicativos no pudimos distinguir bien, eludieron la piquera como si esta no existiera y ¡era el horario pico! Entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m., tal y como se ha establecido.

Ante irregularidades, insatisfacciones y quejas, ¿qué hacer?

El propio director de la Agencia de Taxis ofrece las coordenadas para que la población haga llegar de manera directa cualquier inconformidad y/o sugerencia con el servicio prestado. Insiste en que las puertas de la agencia están abiertas y que además “se cuenta con varios teléfonos; dos de ellos del puesto de mando (43-519145 y 43-518454); el del especialista comercial (43-520150) y el de la dirección (43-517371)”.

Atender a lo anterior resulta esencial, en tanto deviene garantía de que la denuncia del pueblo va a ser escuchada, porque este es un servicio justamente diseñado para servir al pueblo.

“Resulta importante, recalca el directivo, que las personas hagan saber la matrícula o la pegatina del triciclo o ambos datos, todo lo cual facilitará la tramitación de lo recepcionado”.

En este punto, agrega esta reportera, que es vital que acudamos a las vías existentes, pues de poco o nada servirá quejarnos con la familia, los vecinos, compañeros de trabajo o conocidos si no procedemos en las instancias previstas.

No obstante, me permito una sugerencia a la Agencia de Taxis de Cienfuegos: hacer uso de todas las variantes posibles para que la mayor cantidad de personas conozcan detalles que un solo trabajo periodístico no puede abarcar. No hay como la información sistemática para echar luz sobre todo aquello que es de interés social.

Cuando usted vea rodando por las calles de la ciudad capital a los mototaxis amarillos y en la parte delantera (parabrisas) o en su parte trasera tenga una pegatina con la letra F seguida de un número, está en presencia de los triciclos arrendados por la Agencia de Taxis de la Perla del Sur, una alternativa necesaria y que cuenta ya con un reglamento, cuya mejor valía será su observancia por todos los involucrados.