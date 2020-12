Marineros a nueva travesía en Cienfuegos

El fútbol cienfueguero atesora un gran historial en nuestro país, el cual está coronado por cuatro títulos nacionales. No obstante, en los últimos años los Marineros se han visto alejados de las posiciones de vanguardia, a pesar de contar con equipos competitivos.

Otra vez una treintena de jugadores encara la preparación con vistas al denominado Torneo Apertura, nuevamente bajo las órdenes del DT Frank Pérez Espinosa.

“El grupo está conformado por figuras ya establecidas en nuestro fútbol y por jóvenes que por vez primera jugarán un torneo nacional de primera categoría. Es un plantel balanceado, y esperamos que esta vez puedan hacer un papel acorde a la calidad que siempre ha tenido el fútbol cienfueguero”, explica el técnico.

Por su parte, Liosbel Lara, preparador físico de los Marineros, comenta acerca del trabajo realizado en las primeras jornadas.

“Es estos días estamos trabajando la preparación física, haciendo una mezcla entre la etapa general y la especial, pues solo son 48 días de entrenamientos para la competencia. Y no todos llevan las mismas cargas”.

Los atletas han encarado con optimismo el inicio de las prácticas. Uno de los más talentosos de la tripulación, el mediocampista Ray Charles Herrera, así lo confirma. “Es un equipo joven, pero con mucho talento individual. Ahora queda lograr que funcionen en colectivo. Hasta el momento hay mucho entusiasmo”.

Reconforta ver sobre la grama al reincorporado Neisser Sandó, otro de los pilares del plantel.

“Me siento bastante bien, luego de un tiempo fuera debido a una enfermedad renal. Gracias a los médicos, en especial al doctor Antonio Lima, he salido adelante y ya estoy entrenando hace varias semanas. Poco a poco voy alcanzando mi forma deportiva. Del grupo puedo decirte que lo veo superior al del año pasado. Vamos a implantar un nuevo sistema de juego, al cual nos estamos adaptando. Confío en que este año las cosas nos saldrán mejor”.

Viejos conocidos también retornan al césped del “Luis Pérez Lozano”, como son los casos de Reinier “Coco” Cerdeira y Dayán “Miki” Hernández, jugadores que vuelven luego de su experiencia en la Liga de Antigua.

“Desde el inicio me he llevado una grata impresión, pues estos muchachos tienen deseos de aportar. Nosotros los más experimentados venimos con el ánimo de ayudar en todo para que Cienfuegos retome la posición que merece en los campeonatos cubanos. Aquí estoy, jugando por la Perla que es lo que más me gusta hacer”, expresa Cerdeira.

Según la escasa información publicada al respecto, el Torneo Apertura repetirá el formato de la anterior versión, por lo que en solo siete desafíos se decidirá la suerte de los planteles participantes.

“Es una competencia muy corta y a eso se suma que en el fútbol cubano actual ni siquiera contamos con topes de preparación. ¿Cuánto vamos a jugar? Prácticamente vamos a la competencia a prepararnos”, opina Ray.

“Es un sistema que te obliga a salir siempre a ganar, porque si resbalas corres el riesgo de quedar fuera. Para mi gusto es insuficiente, no existe la cantidad de desafíos para ir trazando metas. Es ganar o ganar”, dice “Coco”.

“Para nada lo apruebo, ya que si no clasificas al Torneo Clausura, solo juegas siete choques en el año. ¿Podemos así levantar el fútbol en Cuba?”, se pregunta Dayán.

“Es ínfima la cantidad, y así no podemos soñar con el desarrollo de este deporte. Creo que en ningún lugar del mundo existe una competencia así”, sentencia Neisser.

Para Pérez Espinosa, el mal trasciende el mencionado certamen.

“Estamos hablando de los siete partidos del Campeonato Nacional, que es un error. Pero aquí tampoco realizamos eventos municipales ni provinciales. No se juega. Primero los atletas tienen que defender al barrio, luego al municipio, después a la provincia, y por último defender los colores nacionales. Y eso se ha perdido, porque aquí no hay competencias de ningún tipo”.

Precisamente con el DT hacemos un aparte para conocer detalles logísticos de la preparación, algo que ha lastrado las prácticas en los últimos años.

“Como todos los comienzos de la preparación desde que estoy dirigiendo, se ha presentado con muchas dificultades. Hoy, como ves, el terreno está sin marcar. No conozco las razones, parece que no hay cal. Contamos con seis balones, tres de ellos pertenecientes al equipo juvenil, para una cantidad de jugadores que supera los 30. Seguimos adoleciendo de la falta del hospedaje para aquellos atletas que vienen desde otros municipios. Todo el que conoce de alto rendimiento, debe saber que los deportistas tienen que enfrentar dos, tres, y hasta cuatro sesiones de entrenamientos. Nosotros tuvimos que limitarnos a una, porque en este minuto no existe alimentación. Los atletas no tienen local para hacer sus necesidades, ni camerinos, ni nada. Y es una cuestión de años.

“No es lo mismo entrenar que ejercitarse. Y hoy nos estamos ejercitando, no entrenando”.

Recientemente Cienfuegos sirvió de sede a la consulta que por estos días promueve la Comisión Nacional de Fútbol en todos los territorios del país, en su afán por devolver a esta disciplina todo su esplendor.

Acerca del tema encontramos opiniones diversas.

“Para mí trajo un poquito de esperanza, porque se tocaron temas que no se habían tocado nunca, y se oyó el criterio de entrenadores, árbitros y atletas. Entre otros tópicos resaltaron las deficiencias del sistema competitivo y las pésimas condiciones de las canchas de juego”, nos cuenta Lara.

“Que me disculpen los que más saben, pero yo pienso que necesitamos trabajar más y hablar menos. Y hay problemas que no dependen de la estructura nacional. Los podemos resolver aquí, y no lo hacemos. Todo queda en los protocolos y en el verbo, pero en la concreta, no avanzamos”, es el sentir de Frank.

Aunque todavía con muchas incertidumbres, los Marineros confían en un buen desempeño.

“Vamos a salir el 23 de enero, contra todos los obstáculos, a jugar nuestro fútbol y demostrar que sí podemos hacer un buen papel. Para los que nos apoyan, y para los que no, saldremos en busca de la clasificación hacia la próxima fase. Sabemos que no será fácil, porque hoy se han conjugado una serie de condiciones que provocan mucha paridad entre los conjuntos participantes. Por eso el pronóstico tiene que ser realista. Siempre salimos a ganar y hoy contamos con un grupo muy competitivo”, expresa Pérez Espinosa.