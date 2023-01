Hierba luisa, bálsamo para la salud

Cuentan que ya antes de la conquista los incas guardaban celosamene el secreto de las propiedades de una planta que crecía en tierras suramericanas. Dicen también que desde entonces la llamaban hierba luisa, sin saber, a ciencia cierta, el por qué de esa denominación.

De lo que sí existen evidencias es de la tradición de los aborígenes en usar la Lippia triphylla, por su nombre científico, para combatir trastornos digestivos, fundamentalmente, aunque sirve para reducir y eliminar otros males del organismo humano. Precisamente fueron estas las bondades medicinales que trascendieron para su consumo en Europa, luego de la llegada de los españoles al nuevo mundo.

ORIGEN Y BENEFICIOS

La hierba luisa es originaria de América del Sur (Chile y Argentina). Se caracteriza por ser una planta cuya altura puede oscilar entre los 0,5 hasta los dos metros, por lo que es considerado un arbusto, ya que las ramas están en cierta forma lignificadas. Sus hojas son de color verde, alargadas y ásperas,están unidas al tallo de forma directa y cuentan con una longitud que varía entre 20 y 100cm de longitud, con 1,5 cm de anchura.

Desde el punto de vista botánico pertenece a la familia de las verbenáceas. De su aspeto externo sobresale su flor, que crece en verano y crea pequeños ramilletes blanquecinos o rosáceosde un agradable olor cítrico. En otro orden, de acuerdo con la región geográfica, también es conocida como cedrón, cidrón, verbena de indias o verbena olorosa.

Sus principios activos son los que confieren a este arbusto las múltiples propiedades de las que dispone, convirtiéndolo en una de las plantas medicinales más consumidas de Europa y más utilizadas, tanto en fitoterapia como en la elaboración de perfumes y jabones.

Precisamente, esas características naturales se obtienen de las sustancias extraídas de las hojas y su uso está autorizado por la Comisión Europea, la ESCOP y la Agencia Europea del Medicamentos.

De esas partes de la planta pueden extraerse los aceites esenciales: monoterpenos (borneol, beta pineno, cinelo, citral, citronelal, cimol, eugenol, geraniol, limoneno, linalol nerol y terpineol); sesquiterpenos (alfa cariofileno, ácido pirólico, ácido isovaleriánico y mirceneno).

En tanto, están presentes, además los flavonoides: flavonas y derivados (apigenina, crisoeriol, cirsimaritina, diosmetina, eupafolina, eupatorina, hispidulina, luteolina, pectolinarigenina y salvigenina); heterósidos iridoides: ácido geniposídico, derivados de ácido hidroxicinámico: verbascósido, nucílagos, taninos, alcaloides y fitosteroles.

La medicina natural y tradicional la tiene considerada en la amplia lista que posee esta práctica ancestral, y reconoce sus efectos para mejorar los procesos de digestión, disminuir las flatulencias, combatir el mal aliento, aumentar la producción de glóbulos blancos e impedir la propagación de bacterias.

De igual modo, la farmacopea popular la recomienda para dolores leves, empacho o indigestión y como relajante muscular. A su vez, de acuerdo con los consejos de abuelos sirve para aliviar la tos y cualquier afección de garganta, al tiempo de facilitar la eliminación de mucosidades en el sistema respiratorio, así como en casos leves de bronquitis o refriado.

Y dicen más. En muchas regiones del continente americano y otras partes del planeta le atribuyen efectos relajantes, comoquiera que ayuda a combatir el insomnio, estrés, ansiedad o nervios. Y no faltan quienes aseguran que previene el envejecimiento celular, disminuye el daño muscular ocasionado por el deporte intenso y protege contra los radicales libres.

En tanto, y como si fuera poco, de acuerdo con investigaciones y estudios, le señalan a la hierba luisa sus cualidades antiespasmódicas (recomendadas para aliviar espasmos o contracciones musculares); vermífugas (ayudar a expulsar lombrices y oxiuros intestinales) y antisépticas (alivia picaduras de insectos o mordeduras de animales).

SOBRE EL USO

Los productos elaborados a partir de los principios activos de la hierba luisa se presentan en distintos formatos, así que puede adquirirla como aceite esencial, hojas secas a granel, bolsitas preparadas para infusión, como planta viva, en semillas para plantar o incluida en productos de higiene, belleza, farmacológicos o complementos alimenticios.

Ahora bien, el consumo más extendido, popularmente, es en infusión.En ese caso su elaboración es bien sencilla, solo debe hervir hojas secas o frescas de la planta durante 30 minutos. Deje reposar la mezcla y luego añada un poco de miel, si desea endulzarla, incluso hay quienes prefieren agregar limón, manzanilla o toronjil.

Otra forma de ingerir laverbena de indias es mediante el mate o tereré. Esta práctica está muy difundida en el sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y consiste en incorporar a la hierba algunas hojas de mate. El proceso de preparación es el mismo que el anterior, solo que tendremos que añadir el ingrediente mencionado.

Como dato curioso agregar que la Lippia triphylla también suele utilizarse en la gastronomía, ya que gracias a su aroma característico se incluye entre los condimentos para elaborar determinados platos con sabor exquisito. Asimismo, existen bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se confeccionan a partir de esta hierba, incluso una bebida comercial muy conocida del Perú está fabricada a base de ella.

Si bien la hierba luisa no presenta toxicidad, existen algunas contraindicaciones en su empleo. Resulta recomendable no consumirla durante el período de embarazo y lactancia, o aquellas persona que presentan problemas renales y de diabetes. Otras advertencias están relacionadas con la dosis y la frecuencia de las tomas. En tal sentido no deben consumirse más de dos tazas de infusión al día y no hacerlo por más de dos semanas seguidas.

Finalmente, algunos de los efectos secundarios que se han registrado por la ingestión en exceso del cedrón se manifiestan con irritación en la piel, mareos, vómitos, diarrea y somnolencia. Ante cualquiera de estos síntomas es precisoconsultar con tu médico de cabecera, quien sabrá aconsejarte acerca de cuál fórmula medicamentosa resulta más aconsejable.