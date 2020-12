En primera línea contra la COVID-19: Yanelis

El Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias, Henry Reeve, recibió recientemente en Argentina el premio Memorial por la Paz y la Solidaridad entre Pueblos de América, otorgado por la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que preside Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Conozca el testimonio de una de las brigadistas de la «Henry Reeve», al regreso de una de sus misiones

Yanelis Román Suárez es licenciada en Enfermería, y tiene un máster en la especialidad de Servicios Intensivos y Emergencias. Exhibe una experiencia de trabajo de 22 años; a pesar de que pasó la mitad de su carrera profesional como dirigente sindical, ha vuelto, desde hace un tiempo, a las funciones primigenias de su hermoso oficio: curar, sanar y salvar vidas.

De regreso de una misión como miembro de la Brigada del Contingente Henry Reeve, que prestara ayuda en México en el combate a la epidemia de covid-19, nos narra su testimonio.

«Durante seis meses estuvimos en el hermano país de México, llegamos en una etapa álgida de la covid-19; trabajé en dos hospitales en el Distrito Federal, el ‘Belisario Domínguez’, y el ‘Enrique Cabrera’; en este último llegué en una avanzada de refuerzo de Enfermería en la terapia intensiva, en la asistencia a pacientes críticos. Con posterioridad nos trasladamos a Veracruz y continuamos en la tarea de salvar vidas. Nos acompañó el personal de salud mexicano. Fue una labor difícil, pero bonita a la vez, que nos aportó experiencia y habilidades».

Conozco de tu labor como dirigente sindical, por mucho tiempo consagrada a representar a los trabajadores del sector de la Salud. ¿Te costó trabajo reintegrarte a la asistencia? ¿Dónde laboras en estos momentos?

«Nunca me desvinculé de mi profesión, me mantuve impartiendo docencia en la Universidad de Ciencias Médicas, me superé a través de diplomados y eso me mantuvo activa y actualizada; y ahora estoy de vuelta a la asistencia, en la Sala Polivalente del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, allí me acompaña un colectivo hermoso y consagrado».

¿Quiénes cuidan tu retaguardia mientras cumples misión o trabajas durante un turno?

«Tengo una hija que estudia Estomatología, ya está en segundo año; el varón es un adolescente, cursa la Secundaria Básica; y mi padre es un puntal; y también mi madre. Ellos me apoyan y ayudan para que yo pueda ayudar a otros», dice, y sonríe, con ese entusiasmo que se le desborda, y que con sus manos y habilidades transforma en cuidados para quienes le necesitan.